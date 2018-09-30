اصابات, برصاص, الجيش, الاسرائيلي, على, حدود, غزة,

اصيب عدد من المواطنين برصاص الجيش الاسرائيلي مساء الاحد، على الحدود الشرقية لقطاع غزة مع بدء فعاليات وحدة الارباك الليلي.

ونقل مراسلنا عن مصادر طبية اصابة سبعة مواطنين بجراح حيث اصيب ثلاثة مواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة واصيب اثنان آخران شرق خان يونس جنوب القطاع بالاضافة الى اصابة شابين شرق جباليا.وبدات وحدة الارباك الليلي باشعال عشرات الاطارات قرب مواقع قناصة الاحتلال شرق قطاع غزة.وفِي مخيم العودة شرق غزة اطلقت قوات الاحتلال قنابل الانارة فوق المتظاهرين.وتعمل وحدة الارباك منذ اسابيع اثناء الليل لتشتيت وازعاج جنود الاحتلال قرب السياج الفاصل.وكانت مواجهات الجمعة الماضية قد اسفرت عن استشهاد 7 مواطنين ومئات الاصابات برصاص الاحتلال.