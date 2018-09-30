قام مركز مشروع التداخل الاجتماعي في المدرسة "الاهليّة" في ام الفحم الاستاذ أنس محاميد بتنظيم محاضرة للصفوف العاشرة تم من خلالها عرض المشروع قبل ان يباشر الطلاب التطوع في اماكن مختلفة.

اذ استعرض امام الطلاب معلومات حول موضوع التطوع والتداخل الاجتماعي والذي بات موضوعا الزاميا للحصول على شهادة بجروت، حيث يقوم الطالب بالتطوع 60 ساعة في الصف العاشر و30 ساعة في الصف الحادي عشر. بالإضافة لذلك، تربط المدرسة هذا المشروع مع الجانب الديني والانساني الذي يحثنا على التكافل الاجتماعي، وعلى التعاون لتحقيق حياة أفضل.كما وتم اطلاع الطلاب على المؤسسات والمراكز التي بإمكانها استقبالهم من اجل تطبيق مشروع التداخل الاجتماعي.وفي هذا اللمضمار يذكر ان الطالبة السابقة في المدرسة -عدن اغبارية- قد حصلت على جائزة المتطوع المتميز في وزارة التربية والتعليم لواء حيفا في العام المنصرم، وذلك على عطائها في عدة مجالات.