جماهير, غفيرة, في, تشييع, جثمان, رؤوف, وقصي, عطور, في, الرامة,

شارك المئات من الرامة والمنطقة مساء اليوم الاحد في تشييع جثمان قصي ورؤوف عطور من الرامة الذان لقيا مصرعهما جراء حادث اطلاق نار في البلدة مساء الجمعة .

وكان قد لقي الشابين ابناء العم قصي ورؤوف عطور (18، 22 عاما) من سكان الرامة مصرعهما اثر حادث اطلاق نار في القرية بعد منتصف ليلة الجمعة.افاد شهود عيان ان اطلاق نار سُمع دويه عند منتصف ليل الجمعة، وقد حضرت طواقم مركز حيان الطبي الى المكان وباشرت منح الاسعافات الاولية للمصابين ونقلهم الى المستشفى حيث وصفت إحدى الحالات بالبالغة.كما وأمرت المحكمة صباح السبت بحظر نشر كافة تفاصيل التحقيقات حول مقتل الشابين ابنتء العم رؤوف وقصي عطور من الرامة والتي وقعت منتصف ليلة الجمعة، ويمتد أمر حظر النشر 7 أيام - حتى تاريخ 05.10.18.هذا وتعيش بلدة الرامة اجواء متوترة اثر مقتل الشابين اثر اطلاق النار عليهما