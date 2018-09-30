إصابات, خلال, مواجهات, في, رام, الله,

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت، عصر اليوم الاحد، في ضاحية بطن الهوا وسط مدينة رام الله، عقب اقتحام قوات كبيرة للحي.

وأغلق الجيش الشارع أمام حركة المواطنين، وأطلقت قنابل الغاز والصوت نحوهم، ما أدى الى إصابات في صفوف المواطنين والأطفال العائدين من عملهم ومدارسهم.كما اعتلى جنود الاحتلال أسطح البنايات العالية لاطلاق الرصاص على الفتية.وحاصرت القوات أحياء سكنية كاملة، ومنعت حركة المواطنين ومركباتهم.