متقاعدو, دبوريه, يزورون, مدينة, صفد,

قام متقاعدو المركز الجماهيري دبوريه بافتتاح السنة الجديدة لفعالياتهم التي استمرت عشر سنوات برحلة الى مدينة صفد, بإرشاد الاستاذ محمد مصاروة, حيث زاروا قلعة صفد التي بناها الظاهر بيبرس وتعرفوا على جوامعها, كجامع الظاهر بيبرس, جامع السُويقَه, الجامع الكبير ومسجد الشيخ عيسى, وحاراتها مثل حارة الوَطا, حارة الصواوين, حارة الجوره, وحارة الاكراد, وكذلك مبنى البلدية ومركز الشرطة الانجليزية.

كما تعرفوا على المناطق الجغرافية والتاريخية, وزاروا مقام النبي يوشع والعديد من القرى المهجرة. وكان مسك الختام للرحلة وصولهم الى منطقة المنارة وركوب السلال الهوائية.