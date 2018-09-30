تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 18:20:04 مشروب سحري يكافح السرطان |  2018-12-20 18:18:28 برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة |  2018-12-20 18:13:44 ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط |  2018-12-20 18:08:01 المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن |  2018-12-20 16:02:23 كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار |  2018-12-20 15:43:43 نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا |  2018-12-20 15:35:08 عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة! |  2018-12-20 15:30:02 دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب |  2018-12-20 13:54:41 فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام |  2018-12-20 13:33:31 هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار |  2018-12-20 13:20:21 اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس |  2018-12-20 13:08:39 ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد |  2018-12-20 12:54:41 لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت |  2018-12-20 12:32:31 "X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! |  2018-12-20 12:29:59 دحض ادعاءات حول تغير المناخ بين 1995 و2013 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

متقاعدو دبوريه يزورون مدينة صفد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قام متقاعدو المركز الجماهيري دبوريه بافتتاح السنة الجديدة لفعالياتهم التي استمرت  عشر سنوات برحلة الى مدينة صفد, بإرشاد الاستاذ محمد مصاروة, حيث زاروا قلعة صفد التي بناها الظاهر بيبرس وتعرفوا على جوامعها, كجامع الظاهر بيبرس, جامع السُويقَه, الجامع الكبير ومسجد الشيخ عيسى, وحاراتها مثل حارة الوَطا, حارة الصواوين, حارة الجوره, وحارة الاكراد, وكذلك مبنى البلدية ومركز الشرطة الانجليزية. 


كما تعرفوا على المناطق الجغرافية والتاريخية, وزاروا مقام النبي يوشع والعديد من القرى المهجرة. وكان مسك الختام للرحلة وصولهم الى منطقة المنارة وركوب السلال الهوائية.




كلمات متعلقة

متقاعدو, دبوريه, يزورون, مدينة, صفد,

تابعونــا

المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن 2018-12-20 | 18:08:01

اختتم المركز العربي للتخطيط البديل اعمال مؤتمره الثامن عشر حول قضايا الأرض...

كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار 2018-12-20 | 16:02:23

قدم طاقم حيان الطبي عصر اليوم الخميس العلاج لشاب من ابو سنان يبلغ من العمر 24 عاما...

فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام 2018-12-20 | 13:54:41

انتهت قبل قليل في المحكمة المركزية في حيفا جلسة النظر في الاستئناف الذي قدمه علي...

هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار 2018-12-20 | 13:33:31

أقدمت جرافات تابعة لوزارة الداخلية معززة بقوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة ,...

اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس 2018-12-20 | 13:20:21

جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قامت الشرطة...

ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد 2018-12-20 | 13:08:39

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: وصل يوم الخميس 13/12/18...

لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت 2018-12-20 | 12:54:41

أعلنت لجنة التنسيق العليا للحج والعمرة لمسلمي ال 48 اليوم الخميس ان رحلات الحج...

مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل 2018-12-20 | 12:08:28

اعلن اليوم الخميس انه ابتداء من يوم 1/1/2019 سيحظر التعامل بالمال النقدي (كاش) في...

سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع 2018-12-20 | 12:04:52

تم تنظيم يوم جماهيري خاص بالمسنين في بلدة كفرقرع، اليوم الخميس، احياءً لذكرى رجل...

المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم 2018-12-20 | 11:05:02

تنظر المحكمة المركزية في حيفا بصفتها محكمة للشؤون الادارية في هذه الاثناء ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تمديد اعتقال سائق الشاحنة الحادث الدامي قرب الفريديس مصرع تحت تأثر المخدرات يافا اولجا اينجي نعيم طفلة سكان حيفا انقلاب سائق حيفا سائقة سيارة عامود كهرباء فقدت السيطرة جسر باز محمد نحف قرية انتظار 23 عاما زاهر سعيد تمام زوجان يرزقان طفلهما البكرلجنة اولياء امور الطلاب الطيرة استدعاء مروان عبد الحي التحقيق أطلاق النار على معلمة يافا يركا اعتقال مخدرات هروين اعتقال الشرطة شاب فلسطيني محاولة طعن شرطي القدس باب العامود مدينة شرطة اصابة وفاة اصابة فتى كفر مندا تعرض دهس حادث مستشفى رمبام احتراق النار اشتعال شفاعمرو خسائر فادحة طوابق حي الأخضر هلال مشارقة طعن سكين عنق اتهام شاب يهودي الخضيرة شجار مطعم اولجا شجار احدى المدارس بلدة عرعرة الشرطة تتدخل مدرسة طلاب طالبين حريق عيادة صندوق المرضى العام كلاليت عرابة دون اصابات اضرار تذكر بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشريال سوسيدادبرشلونةالدوري الاسبانيمشاهدة ريال سوسيداد مباشر مشاهدة برشلونة مباشرمدير رقاد العذراء القدس اعتداء اثم كتابات شعارات يندى لها الجبيبن المسيحية السيد المسيح سخنين بيتار القدس يلاقي مباراة بدون جمهوره ستاد تيدي القدس اتحاد ابناء الليلة دبور هدف عالمي مؤنس جراسهوبر بازل السويسري الدوري الناصرة مهاجم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com