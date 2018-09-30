كلوي, كارداشيان, تكشف, اسم, مولودتها,

أعلنت #كلوي_كارداشيان رسميا، الاثنين، قدوم مولودتها الأولى وقالت إنها ستدعى "ترو".

وقالت كلوي (33 عاما) لمتابعيها على خدمة #إنستغرام لتبادل الصور، والبالغ عددهم 75 مليونا :"طفلتنا الصغيرة، ترو تومسون، هيمنت تماما على قلوبنا وغمرتنا بالحب". ونشرت صورة لغرفة مليئة ببالونات وزهور وردية اللون.ووضعت نجمة تلفزيون الواقع مولودتها، الخميس، قرب كليفلاند بولاية أوهايو، بعد سنوات من توثيق محاولاتها للإنجاب في برنامج عائلتها (كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز).وذكرت تقارير أن صديقها #تريستان_تومسون، لاعب فريق كليفلاند كافالييرز لكرة السلة، حضر الولادة رغم أن وسائل إعلام أميركية تناقلت أنه تم تصويره وهو يقبل نساء أخريات قبل أسبوع، وكذلك في الخريف الماضي.ولم تعلق كارداشيان ولا تومسون على الخيانة المزعومة. ووفقا للإعلان عن المولودة على موقع إنستغرام، الاثنين، فإن الطفلة ستحمل اسم تومسون.والطفلة هي ثالث مولودة هذا العام للعائلة بعدما وضعت #كيم_كارداشيان الشقيقة الأكبر ابنتها شيكاغو في يناير/ كانون الثاني عن طريق أم بديلة، ثم وضعت أختها غير الشقيقة، #كايلي_جينير، ابنتها ستورمي، من مغني الراب، ترافيس سكوت، في فبراير/ شباط.وتنضم ترو إلى جيل جديد من أبناء الأخوات كارداشيان يضم نورث وسانت ورين ودريم وميسون وبنيلوب.