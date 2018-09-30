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الداخلية العراقية تعلن القبض على احد المتهمين بقتل تارة فارس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، القبض على متهم بقتل عارضة الأزياء ووصيفة ملكة جمال العراق السابقة، تارة فارس.



قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن الجمعة، إن الشرطة ألقت القبض على متهم بقتل العارضة تارة فارس، مؤكدا استمرار التحقيق معه.

 وأضاف معن في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء العراقية أن الوزارة شكلت لجانا “تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي للقبض على مرتكبي جرائم الاغتيال والخطف”.


وأكد “سنتخذ إجراءات سريعة خلال 48 ساعة للتوصل إلى الجناة، خاصة المتورطين بقتل تارة فارس في بغداد، والناشطة المدنية سعاد العلي في البصرة”.


وقال معن إن “البعض يحاول بعث رسائل تخويف للمواطنين”.




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