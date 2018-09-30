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تجنبوا هذه الأخطاء عند تناول الأدوية وإلا..



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بدراسة جديدة أجريت، أشارت نتيجتها إلى أن الخلط بين مكونات من الأعشاب وادوية وصفها الطبيب يزيد عرضة الإصابة بالنزيف، وتؤثّر سلبا على الكبد والكلى.



وبحسب إحدى الصحف العالمية فيقول الخبير المختص في علم التغذية، كريس إتريدج، ان على المرضى ان ينتبهوا دائما إلى الوصفة التي تقدم إرشادات، وتحذر من تناول ادوية او علاجات موازية في الوقت نفسه.


وينصح العديد من الخبراء الناس بعدم تناول ​المكملات الغذائية​ مع القهوة، كما يحذرون ايضا من الجمع بين ادوية "الستاتين" المخفضة للكوليسترول و​عصير العنب​.




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