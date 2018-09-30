تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-05 23:09:11 ترامب: لم يبق في سورية إلا الرمال والموت |  2019-01-05 23:07:03 رئيس الصين للجيش: استعدوا للحرب |  2019-01-05 23:05:44 اعتقال شابين يهوديين آخرين بشبهة الضلوع في ممارسة الإرهاب |  2019-01-05 22:02:25 ضبط 1590 سائق خلال الاسبوع الاول من العام 2019 استخدموا الهاتف النقال اثناء القيادة |  2019-01-05 22:58:13 اصابة شاب باطلاق نار في كفرقاسم |  2019-01-05 22:56:36 العشرات من أهالي الرملة بمسرحية نور الميلاد لمسرح الحنين النصراوي |  2019-01-05 21:29:40 قائد الشرطة الإيرانية: مستعدون لتدريب جبهة المقاومة الفلسطينية |  2019-01-05 21:26:20 مناوشات بين جمهور بيتار القدس ومواطنين في عرابة |  2019-01-05 19:15:31 ضبط سائقًة 24 عامًا تقود سيارتها بسرعة 215 كم في الساعة على شارع 6 |  2019-01-05 19:08:40 وصول حارس الأراضي المقدسة إلى بيت لحم |  2019-01-05 19:04:34 اصابة شاب باطلاق نار في يركا |  2019-01-05 17:04:02 عارة:اصابة شاب تعرض لاطلاق نار |  2019-01-05 16:58:58 عكا:انتشال جثة شاب غرق في ميناء البلدة القديمة |  2019-01-05 16:53:26 اعتقال شخصين بشبهة ضلوعهما بحادث اطلاق النار امس الجمعة |  2019-01-05 16:50:45 "أبو مازن" يلتقي السيسي في القاهرة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الباذنجان مقاوم للسرطان!!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



الباذنجان غذاء مميز، حيث تتميز هذه الثمرة شبه الاستوائية بسعراتها الحرارية المنخفضة، وكمية الدهون القليلة، وينصح الخبراء بتناوله مشوياً أو مسلوقاً.



الكثير من الخصائص تجعل هذه الثمرة شبه الاستوائية جديرة بالحصول على هذا اللقب، إذ يتميز الباذنجان بسعراته الحرارية المنخفضة، وكمية الدهون القليلة، مما يجعله من الوجبات المناسبة لخسارة الوزن، وهنا يتوقف الأمر على طريقة إعداده؛ إذ ينصح الخبراء بتناوله مشوياً أو مسلوقاً وعدم قليّه لتجنب تحميله بكم هائل من السعرات الحرارية.


كما أن الباذنجان يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحتنا، إضافة إلى المركبات الفينولية التي تعمل مضادات أكسدة، مما قد يقلل بدوره من مخاطر الإصابة بالسرطان.


واكتشف الباحثون أن مضاد الأكسدة الرئيسي الموجود فيه هو حامض الكلوروجينيك، الذي يعد من أقوى المركبات النباتية في محاربة الجذور الحرة وتقليل الأكسدة. وتكتسب الثمرة شبه الاستوائية طعمها المر من ارتفاع نسبة المركبات الفينولية، مما قد يجعلها غير مرغوبة لدى الكثير من الأشخاص.


فائدة أخرى للباذنجان تتمثل في خفض مستوى الكوليسترول السيء في الدم، أما قشرة الباذنجان فتحتوي على مركب الأنثوسيانين، ويعد من أهم مضادات الأكسدة التي تحارب السرطان عن طريق تقليل نمو الأوعية الدموية الجديدة التي تغذي الورم السرطاني.


إضافة إلى ذلك، فإن هذه الثمرة تحتوي على الكثير من الألياف الغذائية التي تلعب دوراً في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، وتعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وسلامته وتقي من أمراض القلب والأوعية الدموية وتخفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم.


وصل الباذنجان إلى أوروبا من آسيا عبر إيران، في المطبخ الياباني، حيث يحل ضيفاً دائماً على المائدة منذ نحو 12 قرناً، ويعتبر الباذنجان أيضاً من الرموز السماوية، ويعتقد اليابانيون بأنك إذا حلمت به، فإن ذلك فأل حسن، وحتى تسميته باليابانية (nasu) "ناسو" قريبة في المعنى من كلمتي "وصول" أو "الوفاء".




كلمات متعلقة

الباذنجان, مقاوم, للسرطان!!,

تابعونــا

كيف تقيس احتياجات جسمك للبروتين وما مضاعفات نقصانه؟ كيف تقيس احتياجات جسمك للبروتين وما مضاعفات نقصانه؟ 2019-01-05 | 17:02:09

يجب أن يحصل جسم الإنسان على ما لا يقل عن 10% من السعرات الحرارية اليومية من...

حماية الأعين.. أحدث مزايا "فيسبوك ماسنجر" حماية الأعين.. أحدث مزايا "فيسبوك ماسنجر" 2019-01-04 | 11:40:08

بدأ تطبيق "فيسبوك ماسنجر" للتراسل، في إتاحة ميزة من شأنها حماية أعين مستخدميه من...

مفاجأة صادمة.. 35 مليون شخص تناولوا الأدوية كمخدرات مفاجأة صادمة.. 35 مليون شخص تناولوا الأدوية كمخدرات 2019-01-04 | 09:27:59

ذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، الخميس، أن أكثر من 35 مليون شخص...

دراسة جديدة تكشف تفاصيل مثيرة عن مرحلة الشيخوخة دراسة جديدة تكشف تفاصيل مثيرة عن مرحلة الشيخوخة 2019-01-03 | 18:31:37

يصل الإنسان، عندما يبلغ سنا متقدمة، إلى ما يطلق عليه بعض الخبراء مسمى "هضبة...

تربية القطط والكلاب تحمي الأطفال من خطر مرض منتشر! تربية القطط والكلاب تحمي الأطفال من خطر مرض منتشر! 2019-01-03 | 16:45:56

اكتشف علماء سويديون أن الأطفال الذين يعيشون في عائلات تربي حيوانات أليفة كالقطط...

اختبار طبي لفوائد "المحليات الصناعية".. ونتيجة مفاجئة اختبار طبي لفوائد "المحليات الصناعية".. ونتيجة مفاجئة 2019-01-03 | 15:21:34

يلجأ بعض الناس إلى المحليات الصناعية حتى يتفادوا السعرات الحرارية الموجودة في...

مستشعر "ذكي" يكشف أمراضا خطيرة مستشعر "ذكي" يكشف أمراضا خطيرة 2019-01-03 | 13:39:16

تمكنت شركة أميركية رائدة في الحواسيب والبرمجيات، من تطوير جهاز استشعار صغير يمكن...

دراسة بريطانية "ضخمة" عن الشيشة.. هذا ما تفعله في الجسم دراسة بريطانية "ضخمة" عن الشيشة.. هذا ما تفعله في الجسم 2019-01-03 | 12:10:05

كشفت دراسة طبية حديثة، أن أضرار تدخين النرجيلة (الشيشة)، لا تقتصر على أمراض الجهاز...

العلماء: فقدان الحبيب يكسِر القلب فعلياً العلماء: فقدان الحبيب يكسِر القلب فعلياً 2019-01-03 | 10:38:59

اكتشف العلماء أن فقدان شخص تحبه قد يكسر قلبك، ووجدوا أن التوتر العاطفي الشديد...

"ورم ذكي".. أحدث طريقة لكشف وعلاج السرطان "ورم ذكي".. أحدث طريقة لكشف وعلاج السرطان 2019-01-02 | 22:14:48

تمكن علماء بريطانيون في جامعة #كامبريدج من ابتكار الوسيلة الأحدث لاكتشاف مرض...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع سائق دراجة نارية حادث طرق اسعاف شرطة مفرق مدينة طمرة حملة واسعة الشرطة ضبط أسلحة ذخيرة نشاط غير قانوني حيازة سلاح تفتيش ايهاب شويكي مصرع ش اب شعفاط مدينة القدس حادث دراجة نارية شارع بسجات زئيف سولر سائق شاب طرعان بدون رخصة سياقة وقود اعتقال الناصرة افتتاح العام الدراسي الجامعي كلية طلاب الجديد جامعات كليات عودة مصرع شخص حادث طرق مروع قرب طرعان اصابة فتى شرطة اسعاف حسين علي بدر عمر عماد رشاد عرابة تؤأم ثلاثي اطباء تخرجوا معا ملعباشبيليةلايصدقلويسالمباراةشباكهدفأبو غوش تنكيل وضعها وعاء طفلة رضيعة القدس لائحة اتهام أب دلو مغلق 6 حالات وفاة اطفال نسيانهم في السيارة خلال العام 2016 بداية كفر مندا اعتداءات رش سيارات شعارات الاهالي لجنة تشكيل حراسة تكرار الشرطة انتخابات رئاسة مجلس محلي مجهولون البقيعة خزنة مكتب سركة سفريات الشرطة سرقة اموال المدرسة الثانوية دار الحكمة الفوج الخامس طلابها تحتفل ام الفحم طلابها اصابة شابتين قرية سولم حادث طرق خطيرة ايمان زعبي مصرع اسعاف شرطة تخليص مروع قرية مدخل النقب هدم بيت أب طفلة مريضة صحية المحكمة اسرائيل غير المعترف بها البقيعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com