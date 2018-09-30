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هيئة كسر حصار غزة تعلن عن انطلاق المسير البحري العاشر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، اليوم الأحد، عن انطلاق المسير البحري العاشر غدًا الاثنين، في منطقة الواحة شمال غرب قطاع غزة.



وأوضح المتحدث باسم الحراك خلال مؤتمر صحفي عقده بميناء غزة، أن هذا المسير يأتي ضمن التظاهرات البحرية المتجددة، حيث من المقرر أن ينطلق المسير في الرابعة عصرًا، ويضم عشرات من القوارب التي تحمل متضرري الحصار.


وذكر أن المسير البحري يسانده حراك بري شمال منطقة الواحة شمال غرب القطاع، داعياً جماهير شعبنا للمشاركة والاحتشاد.




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