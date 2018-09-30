تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-01 17:39:13 اعتقال مشتبهين من الطيبة وكفر قاسم بقتل صراف فلسطيني من طولكرم |  2019-01-01 17:29:44 مهمة تعاقدية تنتظر ريال مدريد في 2019 |  2019-01-01 17:27:58 رئيسة العليا تامر بتوسيع تركيبة القضاة إلى أحد عشر قاض للبت في التماس النائب أكرم حسون ضد قانون القومية |  2019-01-01 17:23:55 شرطة السير تعرض معطيات إنجازاتها للعام 2018 |  2019-01-01 17:22:27 الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد بعد المصادقة على بنود قانون سقايل البناء‎ |  2019-01-01 15:49:50 الطفلة مينا حسن من المشهد اول مولودة في البلاد عام 2019 في مستشفى الناصرة الانجليزي |  2019-01-01 11:51:30 التقرير التلخيصي لبطيرم لعام 2018: انخفاض ملحوظ في وفيات الأطفال العرب جراء التعرض لحوادث غير متعمدة‎ |  2019-01-01 11:42:12 آفي جباي يعلن فض المعسكر الصهيوني وفك الشراكة مع ليفني |  2019-01-01 10:52:07 مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر |  2019-01-01 10:37:51 الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل |  2019-01-01 10:29:27 عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة |  2019-01-01 10:08:46 ضبط 58 سائقًا قادوا تحت تأثير الكحول وتحرير مئات المخالفات المرورية خلال ليلة رأس السنة |  2019-01-01 10:01:35 واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018 |  2019-01-01 10:00:32 قيمته 150 مليون يورو.. صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي |  2019-01-01 09:12:02 صور - انزلاق سيارة في واد بالشمال واصابة السائقة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال شاب من الترابين في النقب بشبهة تجارة السلاح



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاءنا من الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي :" خلال تفتيش لمصلحة الضرائب الجمركي في معبر الحدود نهر الأردن، يوم 12.09.2018، تم ضبط 3 مسدسات من نوع FN ومشط ذخيرة داخل سيارة مرسيدس. على الفور تم إبلاغ شرطة إسرائيل ومن هنا تم إلقاء القبض على المتهم  راشد أحمد الترابين، 19 عاما من قرية الترابين.



مسؤولية التحقيق في القضية ألقيت على كتف وحدة التحقيق المركزية حيث باشرت بجمع البينات والأدلة التي تبين منها،  ان المتهم حصل على ثلاثة مسدسات وذخيرة كجزء من الصفقة التي عقدت بين 3 مشتبهين، بين الأشهر  تموز وآب، كما وتبين أن المتهم، ومن ثم قام بتجريب المسدسات وأطلق النار منهم، بالقرب من مقبرة الترابين.


في تاريخ 08/08/18 أخبأ المتهم داخل غطاء محرك سيارته من نوع مرسيديس المسدسات الثلاثة.

 لاحقا في تاريخ 02/09/18 قاد والد المتهم  السيارة من دون علم المتهم 

ودون علم الأب ان المتهم أخبأ المسدسات داخل السيارة الى الأردن. خلال إقامة الأب  في الأردن، تعرض والد المتهم الى حادث طرق، إثره تعطلت السيارة فتم جرها إلى المعبر الحدودي نهر الأردن .

في 12.9.2018 وصل المتهم إلى المعبر الحدودي ليعيد السيارة والمسدسات إلى منزله، عندها تم إلقاء القبض عليه.


*اليوم مع نهاية تحقيق مهني وجذري، قدمت نيابة لواء الشمال، لائحة إتهام ضد المتهم، بجرائم تحارة الأسلحة، وحيازة الأسلحة  وإستخدامها وإطلاق النار  بشكل غير قانوني، لائحة إتهام، مرفقة بطلب تمديد توقيفه حتى نهاية الإجراءات القانونية*


للحصول على نسخة من لائحة الاتهام وطلب تمديد التوقيف، يمكنكم التوجه الى المتحدث باسم النيابة النيابة العامة للواء الشمال وحيفا.


* ستواصل شرطة إسرائيل عملها لإلقاء القبض على المجرمين الذين يملكون او يستخدمون ويتاجرون بالأسلحة بشكل غير قانوني وتقديمهم إلى العدالة لمحاكمتهم بشكل صارم.




كلمات متعلقة

اعتقال, شاب, من, الترابين, في, النقب, بشبهة, تجارة, السلاح,

تابعونــا

اعتقال مشتبهين من الطيبة وكفر قاسم بقتل صراف فلسطيني من طولكرم اعتقال مشتبهين من الطيبة وكفر قاسم بقتل صراف فلسطيني من طولكرم 2019-01-01 | 17:39:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة شرعت بالتحقيق...

رئيسة العليا تامر بتوسيع تركيبة القضاة إلى أحد عشر قاض للبت في التماس النائب أكرم حسون ضد قانون القومية رئيسة العليا تامر بتوسيع تركيبة القضاة إلى أحد عشر قاض للبت في التماس النائب أكرم حسون ضد قانون القومية 2019-01-01 | 17:27:58

رئيسة محكمة العدل العليا استر حايوت تصدر قرار بتوسيع تركيبة البت في الالتماس الذي...

شرطة السير تعرض معطيات إنجازاتها للعام 2018 شرطة السير تعرض معطيات إنجازاتها للعام 2018 2019-01-01 | 17:23:55

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار جهود شرطة...

الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد بعد المصادقة على بنود قانون سقايل البناء‎ الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد بعد المصادقة على بنود قانون سقايل البناء‎ 2019-01-01 | 17:22:27

في أعقاب المصادقة على بنود القانون المتعلقة بسقايل البناء قبل قليل في لجنة العمل...

الطفلة مينا حسن من المشهد اول مولودة في البلاد عام 2019 في مستشفى الناصرة الانجليزي الطفلة مينا حسن من المشهد اول مولودة في البلاد عام 2019 في مستشفى الناصرة الانجليزي 2019-01-01 | 15:49:50

شهدت مستشفيات الناصرة في اليوم الاول من العام الجديد 2019 ولادة 7 مواليد حتى الآن ,...

التقرير التلخيصي لبطيرم لعام 2018: انخفاض ملحوظ في وفيات الأطفال العرب جراء التعرض لحوادث غير متعمدة‎ التقرير التلخيصي لبطيرم لعام 2018: انخفاض ملحوظ في وفيات الأطفال العرب جراء التعرض لحوادث غير متعمدة‎ 2019-01-01 | 11:51:30

نشرت مؤسسة "بطيرم" لأمان الاولاد مع نهاية العام تقريرها السنوي الذي يلخص حالات...

آفي جباي يعلن فض المعسكر الصهيوني وفك الشراكة مع ليفني آفي جباي يعلن فض المعسكر الصهيوني وفك الشراكة مع ليفني 2019-01-01 | 11:42:12

في خطوة لافتة هزت المعارضة أعلن رئيس المعسكر الصهيوني افي غاباي عن فك الشراكة مع...

مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر 2019-01-01 | 10:52:07

تم فجر اليوم 1-1-2019 تخفيض أسعار الوقود بثماني عشرة (0.18) اغورة لليتر الواحد. وبلغ...

الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل 2019-01-01 | 10:37:51

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على...

عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة 2019-01-01 | 10:29:27

أعلن عضو الكنيست دوف حنين من الجبهة الحزب الشيوعي والقائمة المشتركة صباح اليوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids زيدان عابد اسراء الناصرة العفولة صحة تتحسن سكين تشكل خطرا اصابة خطيرة شاب قرية كفر مندا رأس ألة حاده مستشفى اسعاف رمبام حيفا شرطة سيارة طالب طواطحه المدافع يوقع في فرتكفورت الالماني انضمام طمرة شجار طلاب ثانوية رحلة استجمام اصابة منتجع شقيب السلام حادث طرق مروع ساجد أبو عاذره جنوب اسعاف دراجة نارية شرطة وفاة شاب مستشفى اختفاء اثار معتمر منطقة الناصرة المدينة المنورة كبير السن البحث الشرطة السعودية عرابة مدينة مسيرة عيد تكبيرات مشاركة واسعة الفطر كشفية القدس مواجهات اعتقالات مطاردة بوليسية شارع وادي عارة شاب دراجة نارية سير التحقيق العقبي مهند عائلة تستنكر الفيديو شريط الجلوتين صنع ورشة خالية معجنات نساء باقة الغربية عملية السيلياكحفل تخريج الفوج ال 33 ثانوية مار الياس عبلين طلاب مشاركة واسعة ضابط جيش اسرائيلي من الزرازير قرية مشتبه سرقة اسلحة معسكر جيش الجنوب طمرة سائق لثلاثاء اضراب عام شامل الوسط العربي يشمل المدارس المتابعة قرار الالتزام مظاهرة قطرية سخنين مواجهات الناصرة قنابل غاز القاء الشرطة شبان حجارة المنطقة الصناعية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com