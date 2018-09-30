اعتقال, شاب, من, الترابين, في, النقب, بشبهة, تجارة, السلاح,

جاءنا من الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي :" خلال تفتيش لمصلحة الضرائب الجمركي في معبر الحدود نهر الأردن، يوم 12.09.2018، تم ضبط 3 مسدسات من نوع FN ومشط ذخيرة داخل سيارة مرسيدس. على الفور تم إبلاغ شرطة إسرائيل ومن هنا تم إلقاء القبض على المتهم راشد أحمد الترابين، 19 عاما من قرية الترابين.

مسؤولية التحقيق في القضية ألقيت على كتف وحدة التحقيق المركزية حيث باشرت بجمع البينات والأدلة التي تبين منها، ان المتهم حصل على ثلاثة مسدسات وذخيرة كجزء من الصفقة التي عقدت بين 3 مشتبهين، بين الأشهر تموز وآب، كما وتبين أن المتهم، ومن ثم قام بتجريب المسدسات وأطلق النار منهم، بالقرب من مقبرة الترابين.في تاريخ 08/08/18 أخبأ المتهم داخل غطاء محرك سيارته من نوع مرسيديس المسدسات الثلاثة.لاحقا في تاريخ 02/09/18 قاد والد المتهم السيارة من دون علم المتهمودون علم الأب ان المتهم أخبأ المسدسات داخل السيارة الى الأردن. خلال إقامة الأب في الأردن، تعرض والد المتهم الى حادث طرق، إثره تعطلت السيارة فتم جرها إلى المعبر الحدودي نهر الأردن .في 12.9.2018 وصل المتهم إلى المعبر الحدودي ليعيد السيارة والمسدسات إلى منزله، عندها تم إلقاء القبض عليه.*اليوم مع نهاية تحقيق مهني وجذري، قدمت نيابة لواء الشمال، لائحة إتهام ضد المتهم، بجرائم تحارة الأسلحة، وحيازة الأسلحة وإستخدامها وإطلاق النار بشكل غير قانوني، لائحة إتهام، مرفقة بطلب تمديد توقيفه حتى نهاية الإجراءات القانونية*للحصول على نسخة من لائحة الاتهام وطلب تمديد التوقيف، يمكنكم التوجه الى المتحدث باسم النيابة النيابة العامة للواء الشمال وحيفا.* ستواصل شرطة إسرائيل عملها لإلقاء القبض على المجرمين الذين يملكون او يستخدمون ويتاجرون بالأسلحة بشكل غير قانوني وتقديمهم إلى العدالة لمحاكمتهم بشكل صارم.