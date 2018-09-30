حماس, يصل, القاهرة, لاستكمال, مشاورات, المصالحة, والتهدئة,

قال القيادي في حركة حماس، حسام بدران، الأحد، إن وفدًا من الحركة وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، "تلبية لدعوة مصرية، لاستكمال الحوارات والنقاشات في مختلف القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني".

وأضاف بدران :" المصالحة والوحدة الوطنية قرار ثابت ودائم لدى حركة حماس".وأكد أن الحركة "متفقة مع غالبية القوى والفصائل الفلسطينية على منهجية إنهاء الانقسام بالاعتماد على اتفاقية المصالحة عام 2011، وما بعدها من اتفاقيات".وتبحث الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس، منذ عدة أسابيع مع السلطات المصرية، إمكانية التوصل إلى تهدئة مع إسرائيل، لكن تلك الجهود لم تتكلل بالنجاح.