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بيرم كيال يمدد عقده مع برايتون الإنجليزي حتى 2020



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



وقع النجم العربي ابن قرية جديدة المكر والمحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بيرم كيال، على عقد جديد مع فريقه برايتون لغاية عام 2020.



ويأتي التجديد لكيال بعد الأداء المميز الذي يقدمه مع فريقه منذ عام 2015، سيما بعد مساهمته في الصعود التاريخي لبرايتون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية موسم 2016-2017.








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