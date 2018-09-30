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فيديو - مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الاقصى وسط حراسة مشددة
2018-09-30 11:34:28
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مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الاقصى وسط حراسة مشددة
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