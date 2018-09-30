إطلالة, ميريام, فارس, الجديدة, بعد, غيابها, بسبب, المرض,

بعد غيابها عن الساحة الفنية بسبب المرض شاركت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ الجمهور إطلالة جديدة لها.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها بدت فيها بإطلالة مشرقة وجميلة خلال ترويجها لإحدى ماركات العدسات اللاصقة.وكان لافتاً الإكسسوار الذي إعتمدته فارس على وجهها وذلك بين أنفها وأذنها وهو عبارة عن اقراط كبيرة جداً موصولة بسلسلة ذهبية تصل الى حلق ناعم في أنفها، وتركت شعرها الكيرلي على طبيعته مع مكياج قوي للعينين.وتفاعل المتابعون مع إطلالتها هذه حيث أعربوا عن إعجابهم الكبير بها إضافة إلى إشتياقهم لظهورها من جديد وبشكل متواصل.وكانت فارس قد أثارت الجدل بعد غيابها بسبب المرض حول إصابتها بالسرطان الأمر الذي نفته هي مشيرةً إلى إصابتها بمرض آخر لم تكشف عن تفاصيله.