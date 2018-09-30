فيديو.., رونالدو, يرد, على, تهمة, الاغتصاب,

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احتل نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح المركز الأول في القيمة التسويقية للاعبي...
أعاد النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم ونجم نادي باريس سان جرمان، نشر صورة...
لم يخف جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، تمنيه اللعب بجوار...
وقع فريق الدرجة الممتازة مكابي الاخاء الناصرة مع اللاعب الشفاعمري علي خطيب...
عاد الحديث مرة أخرى عن انتقال نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا،...
أفضل هدافي عام 2018.. ميسي يتصدر ورونالدو يتراجع وصلاح يتألق تاريخ النشر:31.12.2018 | 06:50...
أنهى الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد عام 2018 ، دون الحصول على أي بطاقة...
قبل 3 أيام فقط من مباراة القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي...
كشف بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر ميلان، حقيقة عودة البرتغالي جوزيه...
يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، لحضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر...