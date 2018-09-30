تجنب, الجمع, بين, هذه, المواد, الغذائية, عند, الأكل!,

كلمات متعلقةتجنب, الجمع, بين, هذه, المواد, الغذائية, عند, الأكل!,
اكتشف علماء جامعة "Chengdu" نوعين جديدين من البكتيريا القاتلة المقاومة للمضادات...
اكتشفت مجموعة من الباحثين من جامعة هال في بريطانيا أن الشوكولاتة العادية تستطيع...
كشف علماء جامعة لابفورو الإنجليزية أن السمنة تساعد في تقلص حجم الدماغ،...
أكد باحثون من جامعة بيرغن النرويجية، أن الجسم يمكنه علاج مرض السكري، لأن خلايا...
حذرت مجلة "إلتيرن" الألمانية من تناول الحوامل عرق السوس، نظرا لخطورته على صحة...
توصل علماء جامعة برمنغهام إلى سبب ظهور وملاحظة وجود الطعام اللذيذ وغير الصحي في...
يلجأ الجميع في فصل الشتاء إلى الإكثار من المشروبات الساخنة، خاصة الحساء الساخن،...
لا يوجد أحد على الأرض، نساء أو رجال، لا يحلمون بالاحتفاظ بالشباب الدائم، لذا...
من يتوقع أن تحمل قشور البصل التي نتخلص منها يوميا فوائد تفوق في تركيزها فوائد...
حذر خبراء من أن الشعور بالتعب والاكتئاب عند الاستيقاظ يمكن أن يكون علامة مبكرة...