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أندونيسيا- ارتفاع حصيلة ضحايا التسونامي إلى 832



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أندونيسيا- ارتفاع حصيلة ضحايا التسونامي إلى 832




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