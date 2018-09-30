تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-14 22:54:32 اكتشاف خطير في دم مريضين في الصين! |  2019-01-14 22:49:37 إبراهيموفيتش يسخر من كريستيانو رونالدو |  2019-01-14 23:46:14 وزير الطاقة يجري محادثات في القاهرة مع نظيره المصري |  2019-01-14 23:41:32 الناصرة:انهيار جدار في كرم الصاحب بسبب مياه الامطار |  2019-01-14 22:37:41 غرق الاف الدونمات في سهل البطوف بسبب الامطار |  2019-01-14 21:25:29 الوزير ايلي كوهين وعضو الكنيست أكرم حسون بزيارة لباقة الغربية |  2019-01-14 21:23:49 في سجن الرملة: النائب جبارين يلتقي الشيخ صياح الطوري |  2019-01-14 21:20:57 رؤساء السلطات المحلية يعارضون امتحانات مقاييس الجدوى والنجاعة والتنمية المدرسية |  2019-01-14 21:17:45 الشرطة تلتقي أئمة المساجد من منطقة المركز ووادي عارة حول قضية العنف |  2019-01-14 21:14:00 نجمة داوود الحمراء تعلن حالة طوارىء بسبب الاجواء العاصفة |  2019-01-14 19:47:09 طواقم الانقاذ تعمل على تخليص مجموعة علقت في وادي بالنقب |  2019-01-14 19:37:57 غرق شوارع وازدحامات مرورية بسبب الامطار في كفركنا |  2019-01-14 14:50:29 السعودية تفتح سفارتها فى دمشق يوم الخميس |  2019-01-14 14:50:35 الفيضانات تسبب أضرارا جسيمة في المدن والقرى العربية |  2019-01-14 14:50:24 مصر قاب قوسين من العثور على قبر كليوباترا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بينهم نائب - مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى في العرش



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اقتحمت عضو الكنيست الإسرائيلي شولي المعلم، برفقة عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، في "عيد العرش اليهودي".


وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام أن دائرة الأوقاف الإسلامية أن عشرات المستوطنين بمجموعات متتالية اقتحمت المسجد الأقصى المبارك، ومن ضمنهم عضو الكنيست شولي معلم، وأدى العديد منهم صلواته خلال جولته في الأقصى، لافتا أن المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم اليوم بلباسهم الديني الخاص.


وأَضاف الدبس أن قوات  من الشرطة والضباط والقوات الخاصة انتشرت في ساحات الأقصى منذ ساعات الصباح، ورافقت المستوطنين المقتحمين للمسجد.


وعلى أبواب الأقصى انتشرت شرطة الاحتلال ونصب السواتر الحديدية، وشرعت بتحرير واحتجاز هويات كافة الوافدين الى المسجد.




كلمات متعلقة

بينهم, نائب, -, مستوطنون, يقتحمون, ساحات, الأقصى, في, العرش,

تابعونــا

الناصرة:انهيار جدار في كرم الصاحب بسبب مياه الامطار الناصرة:انهيار جدار في كرم الصاحب بسبب مياه الامطار 2019-01-14 | 23:41:32

تسببت مياه الامطار الغزيرة التي هطلت اليوم الاثنين الى انهيار جدار في حي كرم...

غرق الاف الدونمات في سهل البطوف بسبب الامطار غرق الاف الدونمات في سهل البطوف بسبب الامطار 2019-01-14 | 22:37:41

بعد هطول الامطار المتواصل في سهل البطوف تسبب الى عبور 20 الف دونم الخط...

مراقب الدولة يطلب من المستشار القانوني فحص قضية تلقي نتنياهو اموالا مراقب الدولة يطلب من المستشار القانوني فحص قضية تلقي نتنياهو اموالا 2019-01-14 | 21:32:54

توجه اليوم مراقب الدولة يوسيف شابيرا الى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي...

الوزير ايلي كوهين وعضو الكنيست أكرم حسون بزيارة لباقة الغربية الوزير ايلي كوهين وعضو الكنيست أكرم حسون بزيارة لباقة الغربية 2019-01-14 | 21:25:29

زار وزير الاقتصاد الي كوهن والنائب أكرم حسون مدينة باقة الغربية حيث كان في...

في سجن الرملة: النائب جبارين يلتقي الشيخ صياح الطوري في سجن الرملة: النائب جبارين يلتقي الشيخ صياح الطوري 2019-01-14 | 21:23:49

التقى النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) صباح اليوم بالشيخ المناضل...

رؤساء السلطات المحلية يعارضون امتحانات مقاييس الجدوى والنجاعة والتنمية المدرسية رؤساء السلطات المحلية يعارضون امتحانات مقاييس الجدوى والنجاعة والتنمية المدرسية 2019-01-14 | 21:20:57

توجّه عدد من رؤساء السلطات المحلية، على ضوء القرار بعدم نشر نتائج مقاييس الجدوى...

الشرطة تلتقي أئمة المساجد من منطقة المركز ووادي عارة حول قضية العنف الشرطة تلتقي أئمة المساجد من منطقة المركز ووادي عارة حول قضية العنف 2019-01-14 | 21:17:45

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: كجزء من الانشطة...

نجمة داوود الحمراء تعلن حالة طوارىء بسبب الاجواء العاصفة نجمة داوود الحمراء تعلن حالة طوارىء بسبب الاجواء العاصفة 2019-01-14 | 21:14:00

أعلنت نجمة داوود الحمراء جاهزيتها في اعقاب العاصفة الشديدة التي تشهدها البلاد...

طواقم الانقاذ تعمل على تخليص مجموعة علقت في وادي بالنقب طواقم الانقاذ تعمل على تخليص مجموعة علقت في وادي بالنقب 2019-01-14 | 19:47:09

تعمل طواقم الانقاذ التابعة للشرطة على انقاذ 25 شخص عالقين في وادي بمنطقة "ناحل...

غرق شوارع وازدحامات مرورية بسبب الامطار في كفركنا غرق شوارع وازدحامات مرورية بسبب الامطار في كفركنا 2019-01-14 | 19:37:57

تشهد بلدة كفركنا ازدحامات مرورية خانقة بسبب غرق بعض الشوارع بسبب الامطار الغزيرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids يافة الناصرة مصروة احمد بهاء دعش عمليات ضد جنود الجلمة القدس حريق منطقة حرشية قرب قرية ميسر المثلث الشمالي طواقم اطفاء طائرات شارع 44 اغلاق حريق هائل منطقة مفتوحة طائرات اطفاء اخماد مشارف القدس أوريا سجن الجلبواع مظاهرة رفع شعارات الفلسطيني المضرب عن الطعام توصيل الكهرباء ايصال كنيسة اقرث المهجرة مد خط بدء حادث طرق سيارة شاحنة انقلاب مفرق الموفيل كفر مندا اصابة شخصين اصابتان غابي قديس الجمعية رئيس الجمعية الخيرية الارثوذكسية يافا طعن مسيرة عيد الميلاد 2012 بابا نويل اغلاق شارع الناصرة العفولة حادث طرق مروع اصابة شاب المشهد النفق أيمن شرقاوي اختفاء اثار البحث مصمص التخنيون حيفا طالب الشاب نقل حيوانات حدائق قرود البلاد العالم غزة خان يونس ابراهيم ملحم عرعرة طفل محمد بعد انتظار 10 سنوات يرزق يرزقان زيت زيتون صفيحة سعرها 500 شيكل شاقل عرابة المحصول قلة موسم معاصر اشجار اكسال القاء حجارة مفرق الكراجات الناصرة انفاق اعتقال شاب من الطيبة بشبهة الاعتداء على طبيب تهديدهفرات نصار مراسل القناة الثانية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com