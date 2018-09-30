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18 عامًا على استشهاد الطفل محمد الدرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يوافق اليوم الأحد 30 سبتمبر الذكرى الـ 18 لاستشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة في ثاني أيام انتفاضة الأقصى، ليصبح أيقونة الانتفاضة الفلسطينية ومُلهمها، وصورتها الإنسانية في مشهد لن ينساه العالم.



فقبل 18 عامًا، كان "محمد" الطفل البالغ من العمر 12 عامًا، يسير بجوار والده في شارع صلاح الدين بقطاع غزة، ليتعرضا لإطلاق النار من قوات الجيش دون ذنب؛ فحاولا الاختباء خلف برميل إسمنتي.


حاول الأب "جمال الدرة" أن يحمي ابنه بكل قواه، إلا أن الرصاص اخترق يده اليمنى، ثم أصيب محمد بأول طلقة في رجله اليمنى، ثم تلقى المزيد من الرصاص في ظهره؛ فانكفأ على الأرض مضرجًا بدمائه دون حراك.


واندلعت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، يوم 28 من سبتمبر عام 2000، عقب اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق "أرئيل شارون"، المسجد الأقصى، ومعه قوات كبيرة من الجيش والشرطة.




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