تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 09:20:25 تراكم الثلوج على ارتفاع 10 سنتمتر في جبل الشيخ |  2018-12-20 09:29:06 الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على منع الإعلان ونشر أسماء مصابين في الشبكات الاجتماعية‎ |  2018-12-20 09:02:34 النيابة العامة توصي مندلبليت بإحالة نتنياهو الى القضاء |  2018-12-20 08:49:36 ترامب: حان الوقت لعودة جنودنا من سوريا |  2018-12-20 08:44:04 الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن! |  2018-12-20 08:41:01 فيسبوك أمام القضاء الأميركي لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم |  2018-12-20 08:33:51 تخريب سيارات وشعارات تدعو لقتل العرب في القدس |  2018-12-20 08:32:27 نتنياهو بعد إعلان انسحاب أمريكا من سوريا: ترامب أبلغني قبل القرار |  2018-12-20 06:21:14 الخارجية الأردنية: حل مسألة تأشيرات الدخول إلى السعودية لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة |  2018-12-20 06:18:14 الطقس: منخفض جوي وأمطار شديدة |  2018-12-19 23:42:17 مدرسة الزرازير الرسمية تستقبل مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم |  2018-12-19 23:39:26 الأمم المتحدة تدعو لبنان واسرائيل إلى تجنب التصعيد |  2018-12-19 22:32:20 مصرع سيدة في حادث طرق قرب مطار اللد |  2018-12-19 21:50:02 ثلاثية بيل تقود ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية |  2018-12-19 20:41:07 القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كورتوا: التعادل عادل في الديربي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يرى البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أن فريقه كان الطرف الأفضل في الشوط الثاني من ديربي مدريد أمام أتلتيكو، أمس السبت الذي انتهى بالتعادل السلبي.



وقال كورتوا في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي الملكي: "لقد تنافسنا هذا الأسبوع أمام فريقين صعبين، لعبنا مباراة جيدة أمام أتلتيكو وكنا الأفضل في الشوط الثاني، لكننا لم نتمكن من إنهاء المباراة".


وأضاف الحارس البلجيكي: "أعتقد أن التعادل عادل للفريقين، ولكن لا يهم لأننا في الشوط الثاني كنا متفوقين".


وتابع: "في الشوط الأول كنت وجهًا لوجه مع جريزمان، وكوستا، لقد مرت أربع سنوات منذ أن كنت في أتلتيكو، العام الماضي لعبت أمامهم مع تشيلسي، اليوم كان الديربي وهي مباراة رائعة، ولكنها مهمة مثل أي مباراة أخرى بالنسبة لي".


وواصل: "لا أعرف ما حدث لجاريث بيل، لا أعرف إذا كان مصابًا أما لا، وأتمنى أن يكون الأمر ليس سيئًا".


وأكمل حارس تشيلسي السابق: "فينيسيوس جاء من البرازيل وعليه أن يعتاد على كرة القدم الإسبانية، سوف يتأقلم رويدًا رويدًا".


واختتم تصريحاته قائلا: "في الشوط الثاني كنا الأقرب للفوز ومن العار ألا نحقق ذلك، الآن لدينا مباراة مهمة في موسكو (سسكا موسكو في دوري الأبطال) وأمامنا رحلة طويلة، علينا أن نكون مستعدين".




كلمات متعلقة

كورتوا:, التعادل, عادل, في, الديربي,

تابعونــا

مورينيو: قضي الأمر وسأطوي صفحة "الشياطين الحمر" مورينيو: قضي الأمر وسأطوي صفحة "الشياطين الحمر" 2018-12-20 | 08:42:16

قال جوزيه مورينيو إنه لا يزال يمتلك مستقبلا في عالم كرة القدم بعد أن أقيل الثلاثاء...

ثلاثية بيل تقود ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية ثلاثية بيل تقود ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية 2018-12-19 | 21:50:02

تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الانتصار (3-1) على كاشيما أنتلرز...

مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة 2018-12-19 | 16:53:55

كشفت تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، عن وجود اهتمام من قبل برشلونة، للظفر...

كلوب يكشف عن فريقين خاف منهما بقرعة دوري الأبطال كلوب يكشف عن فريقين خاف منهما بقرعة دوري الأبطال 2018-12-19 | 15:00:02

اعترف المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أنه كان يخشى أن توقعه...

رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر ب 4 ملايين دولار رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر ب 4 ملايين دولار 2018-12-19 | 14:10:00

عرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي منزله المكون من 3 طوابق في...

مانشستر يونايتد يعين مدربا مؤقتا خلفا لمورينيو مانشستر يونايتد يعين مدربا مؤقتا خلفا لمورينيو 2018-12-19 | 13:30:01

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم رسميا تعيين لاعبه النرويجي السابق أولي...

بوجبا مهدد بعقوبة من مانشستر يونايتد بوجبا مهدد بعقوبة من مانشستر يونايتد 2018-12-19 | 12:33:36

بات الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، مهددًا بالتعرض لعقوبة، في أعقاب...

تعرفوا الى الأسماء المرشحة لخلافة مورينيو تعرفوا الى الأسماء المرشحة لخلافة مورينيو 2018-12-19 | 11:30:02

بدأ مانشستر يونايتد الإنجليزي، البحث عن مدير فني جديد ليقود الفريق في الفترة...

ميسي يتسلّم الحذاء الذهبي.. ويهزم رونالدو ميسي يتسلّم الحذاء الذهبي.. ويهزم رونالدو 2018-12-19 | 10:08:59

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، جائزة الحذاء الذهبي، لأفضل هداف في أوروبا...

ليفربول يحتفي باللغة العربية على طريقته ويتغزل في صلاح ليفربول يحتفي باللغة العربية على طريقته ويتغزل في صلاح 2018-12-19 | 08:33:05

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي باليوم العالمي للغة العربية على طريقته الخاصة في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق بيت اشتعال نار ام الفحم اضرار ممتلكات دون اصابات فتيات الناصرة عيلوط اصابة حادث طرق مروع انقلاب سيارة هار يونا نتسيرت عيليت احتراق شاحنة شارع ام الفحم ميعامي اضرار دون اصابات حاجز الزعيم تقجير سيارة شابة فلسطينية اصابة شرطي القدسمباشر مباراة ليفربول مانشستر يونايتيد بث دوري انجليزي الصنارة حي اضاءة هلال عيد رمضان كريم مدخل قرية الفطر مجلس محلي طرعان حركة اسلامية العقبي مهند تنفيذ حماس اتصال عملية اطلاق نار بئر السبع قتل جندي القطار الخفيف القدس محاولة طعن اعتقال شاب عربي مقدسي سكين خسارة سخنين بيتار القدس مباراة اتحاد ابناء اعتقال مشجع مفرقعات شجار الشرطة بيتح تكفامصرع عامل ورشة بناء قرب نتانيا سقط علبيه جسم خالد سويطات ثقيل شارون حلف الطباش حادث عمل شرطة نتانيا شفاييم اسعافجبهة البعنة مغارة قام من بين الاموات بلدية . كرمئيل مطالبة قرية تخليص سائق اصابة علق داخل انقلاب شاحنة قرب القدس بيت شيمش نحشوننابلس قتل خلية تنفيذ اطلاق نار الشاباك الجيش اعتقال مارون خليفة عربي من حيفا محامي تعيين مستشار قضائي وزارة تطوير الجليل النقب أول عربي العثور على جثة شخص مجهول الهوية مدخل حيفا سكة قطار حديدية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com