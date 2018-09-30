كورتوا:, التعادل, عادل, في, الديربي,

يرى البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أن فريقه كان الطرف الأفضل في الشوط الثاني من ديربي مدريد أمام أتلتيكو، أمس السبت الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وقال كورتوا في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي الملكي: "لقد تنافسنا هذا الأسبوع أمام فريقين صعبين، لعبنا مباراة جيدة أمام أتلتيكو وكنا الأفضل في الشوط الثاني، لكننا لم نتمكن من إنهاء المباراة".وأضاف الحارس البلجيكي: "أعتقد أن التعادل عادل للفريقين، ولكن لا يهم لأننا في الشوط الثاني كنا متفوقين".وتابع: "في الشوط الأول كنت وجهًا لوجه مع جريزمان، وكوستا، لقد مرت أربع سنوات منذ أن كنت في أتلتيكو، العام الماضي لعبت أمامهم مع تشيلسي، اليوم كان الديربي وهي مباراة رائعة، ولكنها مهمة مثل أي مباراة أخرى بالنسبة لي".وواصل: "لا أعرف ما حدث لجاريث بيل، لا أعرف إذا كان مصابًا أما لا، وأتمنى أن يكون الأمر ليس سيئًا".وأكمل حارس تشيلسي السابق: "فينيسيوس جاء من البرازيل وعليه أن يعتاد على كرة القدم الإسبانية، سوف يتأقلم رويدًا رويدًا".واختتم تصريحاته قائلا: "في الشوط الثاني كنا الأقرب للفوز ومن العار ألا نحقق ذلك، الآن لدينا مباراة مهمة في موسكو (سسكا موسكو في دوري الأبطال) وأمامنا رحلة طويلة، علينا أن نكون مستعدين".