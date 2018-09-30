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عقار جديد يثبت فاعليته في علاج سرطان الرئة المتقدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن عقارا جديدا تمت الموافقة عليه مؤخرا، يعتبر خيار العلاج الأول لمقاومة سرطان الرئة المتقدم ذي الخلايا الصغيرة.



الدراسة أجراها باحثون بمركز جامعة كولورادو الأمريكية للسرطان، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (New England Journal of Medicine) العلمية.


وأجرى فريق البحث دراستهم على عقار "Alunbrig" الذي يحتوي على المادة الفعالة "brigatinib"، وأجازته هيئة الدواء والغذاء الأمريكية FDA في مايو / أيار2017، علاجا للمرضى الذين يعانون سرطان الرئة المتقدم.


ويستخدم العقار لحالات سرطان الرئة المتقدم ذي الخلايا الصغيرة التي لا تستجيب لعقار "كريزوتينيب" crizotinib، أو العلاجات الأولية الأخرى للمرض.


وأجرى الفريق دراسته على 275 مريضا بسرطان الرئة المتقدم، وقسموهم إلى مجموعتين، تناولت الأولى عقار "Alunbrig"، فيما تناولت الثانية عقار "كريزوتينيب".


ووجد الباحثون أن المجموعة التي تناولت عقار "Alunbrig" سجلت انخفاضا بنسبة 51 % في خطر الموت بسرطان الرئة، مقارنة بالمجموعة الأخرى.


وأثبتت النتائج أنه خلال عام من العلاج، فإن 67 % من المرضى الذين عولجوا بعقار "Alunbrig" وقف تقدم المرض لديهم، مقارنة بـ 43 % من المرضى الذين تناولوا عقار "كريزوتينيب".


وسرطان الرئة هو السبب الرئيسي للوفيات بالسرطان في الولايات المتحدة، حيث تم تسجيل أكثر من 222 ألف حالة جديدة بالمرض، وما يزيد على 155 ألف حالة وفاة بالمرض عام 2017، وفقا للمعهد القومي للسرطان في الولايات المتحدة.


ويعد سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة أكثر أنواع سرطان الرئة شيوعا، ويحدث عندما تتشكل خلايا السرطان في أنسجة الرئة، وتنتشر إلى الغدد الليمفاوية القريبة، أو إلى أجزاء أخرى من الجسم بالقرب من الرئتين.




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