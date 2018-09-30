مئة يوم من الاعتصام وأكثر - مهلة الخان الاحمر تنتهي اليوم

ينتهي اخطار سلطات الجيش اليوم الاحد لسكان الخان الاحمر لاخلاء مساكنهم.

بدوره، قال منسق حملة "أنقذوا الخان الأحمر" في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله ابو رحمة لـ "وطن"، تنتهي اليوم من مهلة اخطار سكان الخان الاحمر، نتوقع مساء الغد اقتحام اليات الاحتلال العسكرية للخان الاحمر لهدمه.واضاف، يتواجد المعتصمون في الخان الاحمر لليوم الثالث بعد المئة، كطاقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وطواقم من وزارة التربية والتعليم والهئيات والوزارات ومتضامنين اجانب ووفود، وسيتواجد عدد اكبر غدا بالتزامن مع الاضراب الشامل.من جانبه، أكد داوود الجهالين امين سر حركة فتح في عرب الجهالين وممثل تجمع ابو النوار، استمرار الاعتصام الذي تجاوز المئة يوم، "ندعو الجميع للتوجه للخان الاحمر، لانه ومن صبيحة الغد ندخل مرحلة التهديد الفعلي كون المهلة الفعلية التي حددتها الادارة المدنية لخروج السكان بشكل طوعي تنتهي غدا الاول من تشرين اول، ولكن السكان يرفضون الخروج والتهجير وسيتصدون لعمليات الهدم".