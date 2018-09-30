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2019-01-04 19:35:57
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2019-01-04 18:36:36
مجلس النواب الأمريكي يتجاهل شرط ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومي
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2019-01-04 18:32:05
اصابة شرطي برصاصة طائشة في عارة واستنفار الشرطة
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2019-01-04 15:29:41
اختفاء اثار الشاب عبيدة دبسان من رهط والشرطة تتوجه للجمهور المساعدة بالبحث عنه
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2019-01-04 14:51:42
واتساب يخلف وعده.. ومستخدمون يهددون بالمقاطعة
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2019-01-04 14:48:25
إيران تعتزم إرسال سفنها الحربية قبالة السواحل الأميركية
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2019-01-04 14:46:28
مفاجأة.. رونالدو خارج قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم
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2019-01-04 14:45:06
40 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
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2019-01-04 13:17:02
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2019-01-04 12:58:19
مجهولون يقتحمون مقر تلفزيون فلسطين في غزة
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2019-01-04 12:56:50
مساع لبنانية لدعوة دمشق إلى قمة بيروت وأنباء عن تأجيلها
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2019-01-04 11:42:20
البروفيسور عليان القريناوي يباشر مهام منصبه نائبا لرئيس الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا المحامي زكي كمال
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2019-01-04 11:37:02
القسام تنشر صوراً جديدة للجندي شاليط قبل الصفقة
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2019-01-04 11:13:26
اطلاق نار على محل تجاري لبيع الادوات المنزلية في الناصرة
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فتاة روسية دفنت تحت آيفون
2018-09-30 09:06:03
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فتاة روسية دفنت تحت آيفون
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