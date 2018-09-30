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كويكب يقترب من الأرض وناسا تحذر من "نتائج كارثية كبيرة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رصدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اقتراب كويكب يحمل اسم "SP1" من الأرض، بحسب مانقلت صحيفة "ديلي اكسبريس".


الحجم الدقيق للكويكب لايزال غير معروف، إلى أن "ناسا"، قدرت طوله مابين 70 إلى 160 مترا، وبحسب الصحيفة فإنه يتجاوز ارتفاع ساعة "بيغ بين" الشهيرة.


ووفقا لما نقلته وكالة الفضاء الأمريكية إلى أن الكويكب، يتحرك بسرعة تصل إلى 36,700 ميل في الساعة، وبأنه سيكون أقرب مايمكن للأرض في 3 أكتوبر/تشرين الأول.


ليطير بإرتفاع يصل لـ5,87 كيلومترا فوق الأرض، وهي مسافة تزيد بمقدار 15 مرة من المسافة بين الأرض و القمر.


وبالرغم من أن المسافة كبيرة إلى أنه في حال حدوث تصادم مع الأرض سيؤدي ذلك لنتائج كارثية كبيرة.


يذكر بأن الكويكب شوهد لأول مرة في 19 سبتمبر/أيلول، وصنفته وكالة الفضاء الأمريكية بأنه من الكويكبات القريبة من الأرض.




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