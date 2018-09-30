عمرو, دياب, ودينا, الشربيني, في, نزهة, على, الدراجات,

نٌشر فيديو للفنان المصري عمرو دياب، أثناء تواجده في منطقة الجونة بالبحر الأحمر، بعد إحيائه حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

عمرو دياب، ظهر في الفيديو وهو يتنزه على دراجة هوائية ويرتدي ملابس رياضية، وقامت الفنانة دينا الشربيني باللحاق به وكانت ترتدي شورت زهري وحاولت اللحاق به.الفيديو أثار الكثير من التعليقات خاصة أن دينا الشربيني تتواجد دائمًا مع عمرو دياب في العلن ولكنها تكون بعيدة عنه بدرجة ملاحظة وهو الأمر الذي فسره البعض أن الغرض من ذلك هو حمايتها من التقاط صور تجمعها بالهضبة وتتعرض بسببها للانتقادات.ويأتي هذا المقطع المنتشر بالتزامن مع صور لهما معًا على متن يخت، قيل بأنها محاولة من الهضبة، لمواساة دينا والتحسين من نفسيتها بعد الهجوم الذي تعرضت له بسبب إطلالتها في اليوم الأول من مهرجان الجونة السينمائي.من ناحية أخرى كشف عمرو دياب خلال حفله بالجونة عن موعد طرح ألبومه الغنائي «كل حياتي»، بعد فترة طويلة من انتظار جمهوره، مؤكدا أنه يُطرح بالأسواق يوم الجمعة 28 سبتمبر.وقال عمرو دياب خلال الحفل إنه سعيد بردود الأفعال التي نالتها الأغنيات التي أصدرها خلال الأيام الماضية من الألبوم والتي تدل على نجاحه قبل طرحه.الفنان المصري طرح مؤخرًا سادس أغنيات ألبومه «كل حياتي» التي تحمل اسم «باين حبيت»، التي يتعاون فيها مع منسق الأسطوانات والموزع الموسيقي مارشميلو، وحققت الأغنية نسبة نجاح كبيرة بعد طرحها.