تفاصيل, جديدة, حول, رحيل, زيدان, عن, الفريق, الملكي,

نقلت تقارير صحفية إسبانية، تفاصيل جديدة حول استقالة المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، من تدريب فريق ريال مدريد الإسباني بعد نهاية الموسم الكروي الماضي 2017-2018.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد، أن زين الدين زيدان حاول الاستقالة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بعد الخسارة من ليغانيس في كأس ملك إسبانيا وتوديع البطولة.وأوضحت أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، اجتمعا بزيدان في ذلك الوقت وأقنعاه بالاستمرار في قيادة الفريق، على الرغم من أن زيزو أبلغهما بأنه لم يعد يملك القوة لمواصلة المهمة.واستطاعت إدارة النادي الملكي أن تقنع زيدان بالاستمرار في العمل مع الفريق، إلا أنها لم تستطع إثنائه عن قرار الاستقالة في نهاية الموسم، بعد تحقيق المجد والفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.وأكدت الصحيفة أن زيدان كان يدرك أن قراره كان الأفضل للأطراف الثلاثة، وهم اللاعبين والنادي وهو شخصيا.من جانب آخر أوضحت الصحيفة، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لم ينس الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، مدرب توتنهام، حيث كان هناك لقاء وتحية بينهما في احتفال الفيفا يوم الإثنين الماضي في العاصمة البريطانية لندن.