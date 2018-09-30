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لافروف يحذّر إسرائيل من توجيه ضربات محتملة ضد لبنان



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 أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تحذر إسرائيل من توجيه ضربات عسكرية محتملة على لبنان.



وقال لافروف في مؤتمر صحفي على هامش أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ردّاً على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستضرب في محيط المطار القريب من العاصمة بيروت بسبب الوجود المزعوم لصواريخ، "سيكون هذا انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وسنعارض بشدة مثل هذه الإجراءات، لكننا نحذر من أي انتهاكات مهما تكن لقرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة".


وفيما يخص مخاوف إسرائيل بشأن التواجد الإيراني في سوريا، أضاف لافروف "عندما أعربت إسرائيل عن قلقها من أن الوحدات الإيرانية أو الموالية لإيران كانت في المواقع على الخط الفاصل في مرتفعات الجولان، توصلنا إلى تفاهم، خاصة أنه في ذلك الوقت تمّ تحرير منطقة خفض التصعيد الجنوبية من الإرهابيين، وتراجعت الوحدات الإيرانية أكثر من 100 كيلومتر كما طلب منا الإسرائيليون، والأميركيون".


وأكد وزير الخارجية الروسي أن "كل ما عبرّت عنه إسرائيل فيما يتعلق بمخاوفها الأمنية في منطقة مرتفعات الجولان، تمت إزالته، ونفذّنا ما وعدنا به".


تصريح لافروف جاء ردّاً على تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالعمل ضد إيران سواء في سوريا أو في لبنان أو في العراق وفي أي مكان آخر.




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