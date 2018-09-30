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وزيرة خارجية النمسا تستهل كلمتها أمام الجمعية العامة بالعربية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 افتتحت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، بجملة باللغة العربية.



وقالت الوزيرة النمساوية إنها تريد أن تلقي خطابها باللغة العربية، وتابعت قائلة "لماذا أفعل هذا؟ هذه لغة من 6 لغات رسمية معتمدة في الأمم المتحدة".


وأضافت: "درست اللغة العربية في مركز الأمم المتحدة في فيينا، وهي لغة مهمة وجميلة وجزء من الحضارة المهمة، ودرست في لبنان خلال سنوات الحرب، وكيف الناس يستمرون في الحياة رغم كل الظروف الصعبة وهذا سر الحياة.. هناك نساء ورجال من بغداد إلى دمشق يواصلون الحياة كل الاحترام لهؤلاء الناس".


وأثار الخطاب الذي ألقته وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل اهتمام الحاضرين في الأمم المتحدة، وتناقله الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


يذكر أن الوزيرة النمساوية تتقن 7 لغات بالإضافة إلى لغتها الأم الألمانية وهي: الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والعربية، والعبرية، والمجرية والإيطالية.




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