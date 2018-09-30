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اعتقال مشتبه به بالتشهير بفتاة على فيسبوك في جنين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعتقلت شرطة جنين السبت مواطنًا متهمًا بالتشهير بفتاة من خلال نشر صورها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأحالته للجهات المختصة.



وقالت الشرطة في تصريح صحفي إنه "بناء على شكوى تقدمت بها إحدى المواطنات من سكان محافظة جنين لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة حول قيام مجهول بنشر صور للمشتكية وكتابة ألفاظ غير أخلاقية عبر فيسبوك، وبجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في فرع المباحث العامة تم حصر الاشتباه بأحد الاشخاص من سكان محافظة جنين وإلقاء القبض عليه".


وأشارت إلى توقيف المشتبه به تمهيدًا لإحالته الى النيابة العامة أصولا.


وتكرر حالات التشهير والابتزاز على الانترنت ولاسيما لفتيات، وتتسبب بمعاناة كبيرة لكثير منهن.




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