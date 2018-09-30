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مرشحو الرئاسة في عرابة يوقعون على ميثاق شرف



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



بمبادرة اللجنة الشعبية ولجنة افشاء السلام عقد في قاعة بلدية عرابة اجتماع لمرشحي الرئاسة والعضوية للتوقيع على ميثاق شرف للحفاظ على السلم الاهلي والنسيج الاجتماعي واعتذر المرشحين منيب بدارنه وعادل عاصله وخروج نبيل بشناق لامر طارىء.



وقد تولى عرافة الاجتماع الشيخ مجدي خطيب عضو اللجنة الشعبية الذي اكد على اهمية هذا الميثاق لما فيه التسامح والمحبة وعدم الاحتكاك والاساءة بين القوائم الانتخابية .


وقدم رئيس البلدية ومرشح الرئاسة علي عاصله كلمة والمرشح الرئاسة عمر واكد نصار واحمد نصار ونزار كناعنه .


فيما قدم المربي محمود خطيب كلمة لجنة افشاء السلام وكلمة للمرشة الاولى عائشة عاصله نجار نيابة عن المرشح منيب بدارنه .



واختتم الاجتماع بتوقيع الحضور من مرشحي الرئاسة.






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