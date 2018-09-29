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عكا: اصابة سيدة بجراح متوسطة بعد تعرضها للدغة افعى



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تعرضت مساء اليوم السبت، سيدة تبلغ من العمر (52 عاما) من مدينة عكا للدغة افعى خلال تجولها في المدينة الامر الذي اسفر عن اصابتها بجراح متوسطة.

وقامت طواقم الاسعاف بنقلها الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج.

عكا: اصابة سيدة بجراح متوسطة بعد تعرضها للدغة افعى




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