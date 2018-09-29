عكا:, اصابة, سيدة, بجراح, متوسطة, بعد, تعرضها, للدغة, افعى,

تعرضت مساء اليوم السبت، سيدة تبلغ من العمر (52 عاما) من مدينة عكا للدغة افعى خلال تجولها في المدينة الامر الذي اسفر عن اصابتها بجراح متوسطة.

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الطيرة - اصابة فتى 16 عاما بجراح خطيرة اثر اصابته برصاصة 2019-01-11 | 21:33:58 في الطيرة اصيب مساء اليوم الجمعة فتى 16 عاما بجراح متوسطة اثر اصابته برصاصة بالصدر...

الكنائس تطالب بإزالة معرض مسيء للمسيح والمسيحية في متحف حيفا‎ 2019-01-11 | 21:31:27 جاءنا في بيان من وديع ابو نصار مستشار مجلس الأساقفة في الأرض المقدسة حول معرض في...

اعتقالات خلال مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا تطالب بازالة معرض لوحات فنية مسيئة للسيد المسيح عليه السلام 2019-01-11 | 17:04:59 جرت مساء اليوم الجمعة مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا للمطالبة لازالة معرض لوحات...

عيساوي فريج لعائلة المرحومة عائشة رابي: يجب انزال اشد العقوبة على المجرمين القتلة 2019-01-11 | 12:40:11 زار النائب عيساوي فريج برفقة كل من النائبين موسي راز وميخال روزين اليوم الجمعة،...

مجهولون يطلقون النار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس 2019-01-11 | 12:37:40 أطلق مجهولون فجر اليوم الجمعة النار تجاه مركز شرطة الرام شمال مدينة القدس دون...

الالاف في جبل الشيخ واغلاق الطرق المؤدية للمنتجع 2019-01-11 | 11:20:45 قامت الشرطة باغلاق كل الطرق المؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الازدحام المروري...

اغلاق شوارع مؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الاكتظاظ والأزمة والشرطة توصي بعدم الوصول للمكان 2019-01-11 | 10:56:32 قررت الشرطة صباح اليوم الجمعة اغلاق شارع 99 من اتجاه شلال السعار للقادمين الى جبل...

مصرع الشابين تيمور خطيب وشادي خير من بيت جن جراء انقلاب سيارة واحتراقها قرب حيفا 2019-01-11 | 11:30:01 لقي الشابان تيمور أمين خطيب وشادي راضي خير من بيت جن مصرعهما اثر انقلاب سيارة...

رفض استئناف الانتخابات بطمرة وابو رومي يستأنف للعليا 2019-01-11 | 09:49:27 أصدرت المحكمة المركزية الادارية في حيفا اليوم صباحا قرارها برفض الاستئناف على...