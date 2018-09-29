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هل تحرش الفنان المصري أحمد حاتم بالفنانة التونسية درة في مهرجان الجونة؟



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تداول عدد كبير من مستخدمي موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" صوراً من فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة، يظهر فيها الفنان المصري أحمد حاتم ينظر بشكل غريب للفنانة التونسية درة، حيث وصف البعض نظرته بأنها مجرد إعجاب بإطلالتها، بينما وجد البعض الآخر أنها نظرة تحمل تحرشاً بها.



الغريب أن حاتم نفسه أعاد نشر الصور عبر حسابه على "فيسبوك" مع تعليق يقول فيه "طب إيه؟"، وهو ما اعتبره البعض غزلاً لدرة التي تجاهلت حتى الآن كل ما حدث ولم تعلّق عليه . ما تعرضت له درة يعيد للذاكرة الموقف الذي سبق أن واجهته عام 2017 الماضي في مهرجان الجونة أيضاً، حيث تداول البعض مقطع فيديو يكشف عن تحرش أحمد الفيشاوي بها، وقيامه بوضع يديه على كتفها خلال تواجدهما على السجادة الحمراء، في الوقت الذي سارعت هي فيه إلى إزاحة يده عنها.





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