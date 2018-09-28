فلسطين, تقاضي, امريكا, أمام, محكمة, العدل, الدولية,

رفعت فلسطين بشكل رسمي دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بخصوص نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وجاء في بيان صادر عن محكمة العدل الدولية إن الجانب الفلسطيني يعتبر القرار الأمريكي "انتهاكا لاتفاقية فيينا لعام 1961".وقد افتتحت الولايات المتحدة في 14 مايو الماضي رسميا سفارتها في القدس، بتأكيد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن القدس عاصمة حقيقية لإسرائيل.ووقع ترامب في السادس من ديسمبر، قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.وإثر ذلك، أقرت الجمعية العامة للأم المتحدة في 21 ديسمبر 2017 بأغلبية ساحقة مشروع قرار يرفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس.