تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 06:29:41 منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة |  2018-12-27 06:22:37 صور - اطلاق نار على المدخل الرئيسي لمجلس محلي طرعان |  2018-12-26 23:42:51 ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة |  2018-12-26 23:41:15 صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل |  2018-12-26 22:35:32 عودة: قانون القومية هو مركز الانتخابات والمشتركة هي البديل الحقيقي الوحيد |  2018-12-26 23:33:53 القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته |  2018-12-26 23:32:53 تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار |  2018-12-26 20:00:13 القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها |  2018-12-26 20:50:11 اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم |  2018-12-26 19:29:08 اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه |  2018-12-26 17:31:19 مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت |  2018-12-26 17:30:05 تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر |  2018-12-26 17:23:30 اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص |  2018-12-26 17:21:38 الدفاع الروسية تكشف تفاصيل القصف الاسرائيلي لسوريا |  2018-12-26 15:55:17 دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

1.4 مليار شخص في العالم معرضون للأصابة بأمراض خطيرة.. والسبب؟



  |     |   اضافة تعليق



كشفت دراسة أشرفت عليها منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من ربع البالغين في العالم- أو 1.4 مليار شخص- لا يمارسون الكثير من التمارين الرياضية؛ مما يزيد احتمال تعرضهم لأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني والخرف والسرطان.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون من منظمة الصحة العالمية ونشرت في دورية "ذا لانسيت جلوبال هيلث"، بأن هذه المستويات العالمية للنشاط البدني لم تشهد تحسنا منذ عام 2001، بحسب ما أوردت "رويترز".



وأظهرت الدراسة أن مستويات النشاط البدني المنخفضة كانت أكبر بأكثر من المثلين في البلدان ذات الدخل المرتفع مقارنة بالدول الأكثر فقرا، وأنها زادت بنسبة خمسة في المئة في البلدان الأغنى بين عامي 2001 و2016.

من جهتها، أفاد ريجينا جاتهولد الباحثة في منظمة الصحة العالمية، التي شاركت في الإشراف على الدراسة بأنه "خلافا للمخاطر الصحية العالمية الكبيرة الأخرى، فإن مستويات ضعف النشاط البدني لا تتراجع على المستوى العالمي، وأكثر من ربع البالغين لا يحققون المستويات الموصى بها من النشاط البدني من أجل التمتع بصحة جيدة".

من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية أن النشاط البدني غير الكافي أحد العوامل الرئيسية للوفاة المبكرة في أنحاء العالم، كما أنه يزيد خطر الإصابة بأمراض غير معدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري.

 





كلمات متعلقة

1.4, مليار, شخص, في, العالم, معرضون, للأصابة, بأمراض, خطيرة.., والسبب؟,

تابعونــا

تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر 2018-12-26 | 17:30:05

بشرى لمحبي البرتقال.. حظوظهم أكبر في حفظ ذاكرتهم مع التقدم في السن. فقد أعطت...

العلماء يكشفون طريقة لتجديد شباب الدماغ العلماء يكشفون طريقة لتجديد شباب الدماغ 2018-12-26 | 15:55:43

استنتج علماء جامعة ديوك الأمريكية أن ممارسة التمارين البدنية بصورة منتظمة، يمكن...

نظام غذائي من فواكه وخضروات قد يمنع الشيخوخة نظام غذائي من فواكه وخضروات قد يمنع الشيخوخة 2018-12-26 | 15:00:01

وضع باحثون من جامعة مينيسوتا طريقة بسيطة ولذيذة لمكافحة الشيخوخة، أساسها...

تحذير للرجال من القاتل الصامت..تقرير يكشف تصاعد ضحايا الكحول تحذير للرجال من القاتل الصامت..تقرير يكشف تصاعد ضحايا الكحول 2018-12-26 | 13:55:39

يتسبب الإفراط في شرب الكحول بآلاف الوفيات سنويا بمختلف دول العالم، كما أن هذه...

"للقضاء على السمنة".. قرار غير مسبوق بالمطاعم "للقضاء على السمنة".. قرار غير مسبوق بالمطاعم 2018-12-26 | 12:50:28

لا يختلف اثنان بشأن خطورة الأطعمة، التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، والأضرار...

3 أنواع فطور تساعدك على خسارة الوزن 3 أنواع فطور تساعدك على خسارة الوزن 2018-12-26 | 11:45:56

يخاف الكثير من الأشخاص من تناول وجبة الفطور لاعتقادهم أنها تحتوي على الكثير من...

على ذمة دراسة.. عصير السبانخ أكثر فائدة من طهيه على ذمة دراسة.. عصير السبانخ أكثر فائدة من طهيه 2018-12-26 | 10:40:16

خلصت دراسة علمية حديثة، إلى أن تقطيع السبانخ ووضعها في عصير أو خلطها مع الألبان،...

أغذية مقاومة للسرطان.. 10 أطعمة تحمي من المرض "القاتل" أغذية مقاومة للسرطان.. 10 أطعمة تحمي من المرض "القاتل" 2018-12-26 | 09:28:40

يعد النظام الغذائي المتوازن أفضل ضمانة للتمتع بصحة جيدة، خصوصا إذا ما عرفنا أن...

كل ما تريد معرفته عن الجروح وعلاجها كل ما تريد معرفته عن الجروح وعلاجها 2018-12-25 | 22:09:30

لا أحد منا لم يُصَبْ ذات يوم بجرح -سواء كان سطحياً أم عميقاً- في جزء ما من أجزاء...

أخطاء شائعة يرتكبها كثيرون عند تنظيف الأسنان أخطاء شائعة يرتكبها كثيرون عند تنظيف الأسنان 2018-12-25 | 13:19:15

لا تنجم مشاكل الأسنان دائما عن عدم تنظيفها، فكثيرون يرتكبون أخطاء خلال عملية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طبريا حريق هائل قرب الشاطئ اخلاء تمنزهين اصابة عامل اطفاء اغلاق شارع محمد سهاد موسى البعينة نجيدات يرزقان بابنتهما الثانية ام كلثوم بعد 17 عاما على ولادة ابنتهما الاولىحي النهضة المغرب مهرجان موازين الفني الرباط العالمي يارا مشعور ليلك الصنارة جولة مندوبة رئيسة تحرير المتابعة لجنة انتخابات رئاسة تصويت توتر الناصرة انتخاب رئيس جديد انتخاب محمد بركة رئيسا جديدا للجنة المتابعة مسيرة في كفر مندا منددة قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانونحادث دهس فتاة تركب دراجة هوائية الجنوب سيارة خطيرة مستشفى شرطة سير حافلة شاحنة جنوب البلاد النقب ديمونا مفرق روتيم سيارة اصابات مستشفى اسعاف شرطة جورجينيو مليون يورو رادار مكابي حيفا مفاوضات المهاجم البرازيلي لاعب اتحاد ابناء تمديد اعتقال طبيب نساء الناصرة مخالفات جنسية متعالجتين شابتين لديه علي سلطي الناصرة الطالب فيراييتي يطلب منه تحقيق السلام اصابة خطيرة شاحنة سيارة حادث طرق مروع شارع 90 كيبوتس افيكيم ابراهيم ابو مديغم مصرع غرق اشكلون رهط تشييع جثمان المقبرةطارق ضعيف حادث طرق جثمان تشييع جنازة ام الفحم مقبرة مثواه الاخير مدرسة الواصفية الناصرة مناسبة العام الدراسي احتفال ابتدائية السفير البريطاني اجتماع وادي عارة رؤساء مجالس محلية بلديات ديفيد كوراي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com