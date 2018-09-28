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فداء عساف تتألق بتصاميمها بعرض أزياء مبهر في لندن



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وسط حضورا كبير من كبار النقاد والمهتمين والمتخصصين في الموضة والأزياء وحشد من المجتمع المخملي الانجليزي والجاليات العربية المقيمة في لندن تألقت مصممة الازياء فداء عساف بتقديم احدث تصاميمها المستوحاة من التراث الاردني والفلسطيني بأسلوب عصري استخدمت الحرير الفرنسي dmc بالاضافة للكتان والنجفي والتفته مما اعطى لتصاميمها خلال العرض الفخامة والرقي والأناقة ، لتلقى عروضها اعجاب النقاد ونجوم الفن والجمال والموضة والمجتمع الانجليزي والعربي ، وبعد هذا النجاح الكبير في اسبوع الموضة العالمي في لندن بدأت مصممة الازياء فداء عساف بالتجهيز لعروض مميزة سيتم الاعلان عنها في القريب العاجل .

والمصممة الاردنية فداء عساف شاركت في العديد من عروض الازياء محليا وعربيا وعالميا تحمل درجة البكالوريوس تصميم ديكور ودبلوم فاشن دزاين وماجستير اثار وفنون اسلامية ، وضعت نصب عينها الانشغال بالتركيز على التراث الاردني والفلسطيني من خلال المطرزات بأسلوب عصري كما تسعى حاليا لتطوير وتحديث الفن القديم خصوصا وانها تمتلك العلامة التجارية Artnouveau والتي ستنطلق من خلالها للأسواق العربية والعالمية لكونها تعمل حاليا على اعداد مجموعة من التصاميم من التراث الاردني والفلسطيني وهي بقالب عصري يتسم بالرقي والأناقة .





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