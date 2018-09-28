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مجلس يافة الناصرة تعقيبا على ادعاء الشبان اليهود: هذا تحريض من قبل المنظمة اليمينية المتطرفة "حونانو"



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في بيان من مجلس محلي يافة الناصرة مساء اليوم الجمعة على اثر تقديم بلاغ من قبل شبان يهود للشرطة بتعرضهم للاعتداء في يافة الناصرة جاء فيه: مجلس يافة الناصرة المحلي يعبّر عن استنكاره الشديد لمحاولة المنظمة اليمينة المتطرفة "حونانو" لجعل حدت، الذي بموجب وصف الشرطة وقع "كما يظهر على خلفية حق الأسبقية في استعمال الشارع"- الأمر الذي بحد ذاته سيء ومؤسف- إلى اعتداء قومي متطرف هو تزييف فاضح للحقائق.

إن محاولة إثارة الأجواء والغرائز هو أمر في غاية الخطورة، ويجب عدم المرور على ذلك مرور الكرام. كما هو معروف فإن منظمة "حونانو" هي منظمة متطرفة تقدم المساعدة القضائية للمتهمين بالاعتداء على العرب، ومؤخرًا تم الكشف أنها حوّلت الأموال إلى أحد المتهمين بحرق محمد أبو خضير.

إن الشارع الرئيسي في يافة الناصرة هو شارع مركزي تمر فيه بسلام كل يوم آلاف المركبات التابعة للعرب واليهود، وتسود بين المواطنين اليهود والعرب علاقات اجتماعية على أحسن ما يرام.

من هنا فإننا ندعو الشرطة للتحقيق في الحادث ونشر النتائج بأقصى السرعة. وكذلك ندعو السلطات القضائية في الدولة أن تعمل حالاً ضد هذه المنظمة التي تسمم الأجواء وتثير مشاعر الكراهية والبغضاء.

إننا واثقون أن العرب واليهود الذين يعيشون منذ سنين طويلة سوف يتصدون لهذه المحاولات الخطرة، ويواصلون حياتهم المشتركة المبنية على التعاون والاحترام المتبادل.

 

مجلس يافة الناصرة تعقيبا على ادعاء الشبان اليهود: هذا تحريض من قبل المنظمة اليمينية المتطرفة "حونانو"




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