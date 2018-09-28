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4 شبان يهود قدموا بلاغاً اثر تعرضهم لاعتداء في يافة الناصرة



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قام 4 شبا تتراوح اعمارهم بين (18-21 عامًا) من سكان نتسيرت عيليت وكريات جات وبيت شيمش بالوصول الى قسم الشرطة في نتسيريت عيليت حيث قاموا بتقديم بلاغ حول تعرّضهم للاعتداء في بلدة يافة الناصرة.

 

 

وتعود خلفية هذه الحادثة اثر جدال نشب بين المشتكين والمعتدين على خلفية إعطاء حق الاولوية في الشارع خلال تواجد المشتكين في يافة الناصرة، وبعد التحقيق اتّضح أنّه خلال أزمة سير كانت في يافة الناصرة نزل 3-4 مشتبهين من سيارة وقاموا بالاعتداء على أصحاب السيارة المشتكين وقاموا بالحاق أضرار بالسيارة باستخدام قضيب حديد، اثنان من المشتكين أصيبا بجراح طفيفة (وفقًا للتشخيص الطبي)

وأحيلا لاستكمال العلاج في المستشفى الايطالي في الناصرة، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث

4 شبان يهود قدموا بلاغاً اثر تعرضهم لاعتداء في يافة الناصرة




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