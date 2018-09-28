تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-26 19:29:08 اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه |  2018-12-26 17:31:19 مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت |  2018-12-26 17:30:05 تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر |  2018-12-26 17:23:30 اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص |  2018-12-26 17:21:38 الدفاع الروسية تكشف تفاصيل القصف الاسرائيلي لسوريا |  2018-12-26 15:55:17 دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود |  2018-12-26 15:55:35 لاول مرة- مبارك ومرسي وجها لوجه امام المحكمة |  2018-12-26 15:08:28 روسيا: الدفاعات السورية اسقطت 14 صاروخاً اسرائيلياً |  2018-12-26 15:02:13 لقاء معايدة في شفاعمرو بالميلاد المجيد ورأس السنة |  2018-12-26 14:21:24 السكرتيرة العام لنقابة المعلمين : لن نسمح بإقامة امتحانات النجاعة الميتساف في المدارس" |  2018-12-26 14:11:21 مبارك يطلب موافقة السيسي في شهادته ضد مرسي! |  2018-12-26 13:51:57 السجن 6 سنوات لمواطن من طرعان عمل مدير حسابات لمجلس جسر الزرقاء وادين بسرقة 3.3 مليون شيكل |  2018-12-26 13:55:39 تحذير للرجال من القاتل الصامت..تقرير يكشف تصاعد ضحايا الكحول |  2018-12-26 13:41:07 الجديدة المكر - اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع |  2018-12-26 13:26:27 جبارين: نتنياهو بكّر الانتخابات لاستباق لوائح الاتهام ضده |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مجلس الطائفة الارثوذكسي: ندعو سلاّم لعدم اقحام المجلس بالحملة الانتخابيّة



  |     |   اضافة تعليق



في بيان لمجلس الطائفة الارثوذكسث في الناصرة اليوم الجمعة جاء فيه: ندعو السيّد علي سلّام عدم اقحام المجلس بالحملة الانتخابيّة كنّا نود بعدم اصدار هذا البيان لولا ما صدر من السيّد علي سلام، رئيس البلديّة الحالي من تصريحات مشوّهة لحقائق الامور حول اتفاقية الايجار بين المجلس والبلدية بالنسبة لمبنى دار البلديّة القديم.

 


ان مجلس الطائفة العربية الارثوذكسية اذ يستنكر هذه التصريحات غير المسؤولة وغير المعتمدة من قبل مرشح لرئاسة البلدية وهو يعرف شخصيا حقائق الامور بالتفصيل ولديه في البلديّة كافة الوثائق والارقام الدقيقة.
وللدلالة على عدم مصداقية ما يطرحه السيّد سلّام هو التلاعب في الارقام حسب الموقع او وسيلة الاعلام التي يتحدث اليها, بحيث تكون الارقام مضخمة ومضاعفة وفق حاجته الانتخابيّة. فأحيانا تكون الارقام بالملايين وأحيانا اخرى بمئات الالوف.

 


أما الحقائق المعتمدة بالأرقام فهي كالتالي:
• الايجارة السنويّة الحاليّة لمبنى دار البلديّة القديم الذي استخدم قبل ذلك كمدرسة رسميّة، ومساحته 1,333 م، تبلغ 546,000 شيكل (45,500 شيكل شهريا) وهو يعتبر مبلغا زهيدا مقارنة بأسعار السوق بالمنطقة. بطبيعة الحال اخلاء المبنى يعني ضمان مدخول مضاعف على الاقل مقابل تأجيره من جديد.

 


• كما هو معروف، فان مجلس الطائفة العربية الارثوذكسية يعتبر نفسه وينشط على اساس كونه مؤسسة وطنيّة نصراويّة تخدم ابناء الطائفة وابناء الناصرة عموما ومؤسساتهم اجمعين، وهو يتعاون مع المؤسسات الرسميّة وغير الرسميّة وفق القانون، بما في ذلك بلدية الناصرة، بإداراتها المتعاقبة، ويشهد على ذلك القاصي والداني.
• من الجدير ذكره ان المبنى المذكور لا زال في عهدة بلدية الناصرة حتى اليوم، رغم انتقالها الى المبنى الجديد منذ عدة أشهر، وهذا يعني استمرار الالتزام بالإيجار.


بناء على كل ذلك نتوجه الى جميع الكتل والمرشحين لانتخابات بلديّة الناصرة برجاء عدم اقحام المجلس في شؤون الحملة الانتخابيّة وعدم التصريح باي بيانات غير مسؤولة وغير صحيحة منعا لاضطرار المجلس لاتخاذ الاجراءات القانونيّة وغيرها لحماية حقوقه وسمعته الطيبة التي بناها خلال عشرات السنين كمؤسسة خادمة لكل ابناء البلد.
كما ندعو كل المعنيين بالاطلاع مباشرة على البيانات المالية الخاصة باتفاقيات المجلس مع البلدية, التوجه الى مكاتب المجلس بالناصرة.

مجلس الطائفة الارثوذكسي: ندعو سلاّم لعدم اقحام المجلس بالحملة الانتخابيّة




كلمات متعلقة

مجلس, الطائفة, الارثوذكسي:, ندعو, سلاّم, لعدم اقحام, المجلس, بالحملة, الانتخابيّة,

تابعونــا

اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه 2018-12-26 | 19:29:08

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:قبل قليل سقطت بوابة...

اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص 2018-12-26 | 17:23:30

خلال نشاط لشرطة ام الفحم ضد حيازة السلاح الغير مرخص قامت الشرطة باعتقال 5 مشتبهين...

دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود 2018-12-26 | 15:55:17

قدم سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون استقالته من منصبه. وأفيد بأن...

لقاء معايدة في شفاعمرو بالميلاد المجيد ورأس السنة لقاء معايدة في شفاعمرو بالميلاد المجيد ورأس السنة 2018-12-26 | 15:02:13

قام ظهر اليوم الاربعاء وفدان كبيران من الطائفتين الاسلامية والمعروفية بدعوة من...

السكرتيرة العام لنقابة المعلمين : لن نسمح بإقامة امتحانات النجاعة الميتساف في المدارس" السكرتيرة العام لنقابة المعلمين : لن نسمح بإقامة امتحانات النجاعة الميتساف في المدارس" 2018-12-26 | 14:21:24

عقدت نقابة المعلمين العامة - الهستدروت مساء امس الثلاثاء، لقاء عاجل لكافة مدراء...

السجن 6 سنوات لمواطن من طرعان عمل مدير حسابات لمجلس جسر الزرقاء وادين بسرقة 3.3 مليون شيكل السجن 6 سنوات لمواطن من طرعان عمل مدير حسابات لمجلس جسر الزرقاء وادين بسرقة 3.3 مليون شيكل 2018-12-26 | 13:51:57

حكمت المحكمة المركزة في حيفا اليوم الاربعاء على عماد مصطفى ابو رحال من طرعان ,...

الجديدة المكر - اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع الجديدة المكر - اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع 2018-12-26 | 13:41:07

قدمت طواقم حيان , اليوم الاربعاء العلاج لشاب في الثلاثينات من عمره اصيب بعد سقوطه...

جبارين: نتنياهو بكّر الانتخابات لاستباق لوائح الاتهام ضده جبارين: نتنياهو بكّر الانتخابات لاستباق لوائح الاتهام ضده 2018-12-26 | 13:26:27

بدأت الهيئة العامة للكنيست ظهر اليوم نقاشها حول مقترح قانون تبكير موعد...

هزة أرضية بقوة 3.7 ضربت جنوب البحر الميت هزة أرضية بقوة 3.7 ضربت جنوب البحر الميت 2018-12-26 | 13:17:43

ضربت هزة أرضية، اليوم الأربعاء، جنوب البحر الميت، وبلغت قوتها 3.7 على مقياس...

وزارة التربية - المحكمة تلزم منظّمة المعلّمين فوق الابتدائيّة الغاء كل التشّويشات التي كانت مقررة وزارة التربية - المحكمة تلزم منظّمة المعلّمين فوق الابتدائيّة الغاء كل التشّويشات التي كانت مقررة 2018-12-26 | 13:13:14

جاءنا من كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط العربي:" محكمة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عملية طعن باب العامود الاقصى اطلاق نار عملة اسلامية حفريات بلدة كفر كما سلطة الاثار الجليل الاسفل الشركسيةزوج احذرية ماركات مزيفة كفر مندا اعتقال الشرطة مداهمة شاحن اصابة طفلة وضعت في فمها موصول بالكهرباء حروق الشمال عر بية احدى القرىطالبان سرقة امتحان الرياضيات احدى مدارس الطيبة اعتقال اقتحام جمانة جرايسي كفر كنا غرقت تشييع جثمان حيفا ماهر شاطئ غرق حادث الشابة نعيم شبلي رئيس مجلس الشبلي مدراء اجتماعنوبة قلبية هنغاريا وفاة الشابة أمل يونس شكري هنغاريا رحلة استجمام اعتداء عنصري شاب طرعان ضرب عربي حقير الموت . للعرب تل ابيب محطة وقود شبان الناصرة تأييد داعش تنظيم مشاركة ارهابي سليمان عائلة محكمة طعن شاب عربي يافا تل ابيب اصابة بالغة مستشفى الشرطة التحقيق ملابسات حادث طعناصابة متوسطة شاب تعرض اطلاق نار كفر قاسم منطقة صناعية شرطة اسعاف شعانين مسيرة أحد قرية أبو سنان مشاركة واسعة قداس اللد تشييع جثمان ضياء زبيدي طالب الطب ضحية حادث طرق رومانيا محمد القريناوي سيارة اصابة طفل يركا قرية غرق داخل بيت طاقم حيان الطبي مستشفى متوسطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com