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العثور على جثتين لزوجين في احدى الشقق بموديعين



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في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي انه عصر اليوم الجمعة من سكان مبنى في شارع كيسليف في مدينة موديعين أنه لا يوجد هناك اي رد لتوجههم لجيرانهم.


قوات من الشرطة الإنقاذ والإطفاء التي وصلت الى المكان، دخلت شقتهم، وعثرت على الزوجين، قد فارقا الحياة، وفي المكان مسدس.

هذا وأعلنت طواقم طبية عن وفاة الزوجين (رجل70عام وأمرأة 68عام) في المكان.

التحقيق لفحص ملابسات الحادث مستمر.

العثور على جثتين لزوجين في احدى الشقق بموديعين




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