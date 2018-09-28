بستان, المرج:, رئيس, المجلس, أحمد, زعبي, يقدم, قائمته, للرئاسة, وقائمة, العضوية, لكفر, مصر, ولأول, مرة, بتمثيل, نسائي,

قام يوم أمس، رئيس المجلس الاقليمي بستان المرج، أحمد زعبي (أبو ياسر)، والمرشح لرئاسته لدورة أخرى، بتقديم قائمته لرئاسة المجلس، وقوائم العضوية واللجنة المحلية في كفر مصر.

وكيل القائمة الحاج طلال ماجد زعبي، والمحامي عبد القادر زعبي، قاما بتقديم القوائم لمأمور الانتخابات في مكاتب المجلس بقرية الدحي، وبمشاركة عدد من المواطنين.وشهدت قائمة العضوية (ك م – كفر مصر موحدة)، وللمرة الأولى بتاريخ بستان المرج، تمثيلًا نسائيًا، حيث تخللت ترشح سيدة من القرية القائمة.وجاء في بيان حملة المرشح احمد زعبي : على قدر أهل العزم تأتي العزائمُ ..لأول مرة في تاريخ المنطقة، قائمة عضوية بتمثيل نسائي في بستان المرج اليوم قُدّمت القوائم، لرئاسة المجلس وللعضوية واللجنة المحلية في كفر مصر.رئيس المجلس، أبو ياسر، قدم قائمته المنصورة بإذن الله .. فلغة العقل والمنطق تقود كل مواطن لأن يصوّت للشخص الذي عمل وسعى وطوّر وحقق والنتائج تتحدث وكل هذا كان خلال 3 سنوات و 10 شهور، والفترة القادمة، 5 سنوات، ستظهر فيها نتائج العمل أكثر، خصوصًا وأن العديد من المشاريع صودق عليها وتنفيذها قريب.وكذلك تم تقديم قائمة "ك م" - كفر مصر موحدة، للعضوية، وهي ولأول مرة في تاريخ قرى المرج، تضم تمثيلًا نسائيًا، لأن المرأة هي نصف المجتمع، بل وأكثر، ولأن أبو ياسر هو من أول رؤساء السلطات المحلية الذي وقّع ميثاق "عهد المساواة" لرفع مكانة المرأة، وتمثّل ذلك فورًا بعدد الموظفات الكبير في المجلس، والآن بإدخال العنصر النسائي لقائمة العضوية ، فالمرأة الأم، الأخت، الزوجة، الابنة الزميلة، الصديقة هي المكوّن الأساسي للبشرية جمعاء .. وتستحق المرأة في مجتمعنا أكثر، دائمًا.وقائمة "كفر مصر موحدة" هي القائمة التي تجمع دائما كل أطياف قرية كفر مصر، ورغم أنه من الصعب جمع ممثلين عن كل العائلات في قائمة واحدة ، فإن القائمة تسعى دائمًا لأن تضم كل العائلات في القرية، وفي كل انتخابات، يتغيّر أعضاء القائمة، ليتنسى لها على مر السنين ضم كل العائلات والأهالي.وتضم كل من قائمة العضوية وقائمة اللجنة المحلية شخصيات اجتماعية وكفاءات من كل أطياف قرية كفر مصر.الصور، من بناية المجلس، في الدحي، التي كان افتتاحها أول مشاريع ابو ياسر في الدورة الحالية، تم تقديم القوائم بمشاركة عدد من الأهالي . وبإذن الله العمل مستمر لدورة أخرى ونجاح آخر .العمل في بستان المرج بدأ مع أبو ياسر، ومع سيكمل، ليكتمل.