5, قوائم, رئاسة, و21, قائمة, عضوية, في, مدينة, طمرة,

حيث تم تسجيل اليوم الخميس جزء الثاني من القوائم للعضوية والتي بلغ عدد المجموعة النهائي 21 قائمة للعضوية و5 قوائم للرئاسة.

باجواء الالفة والتأخي الطمراوية تتواصل بتقدم القسم الثاني من قوائم الانتخابية للعضوية والرئاسة بأسمائها وشرتها بالأحرف.. ظهر اليوم الخميس الى مأمور الانتخابات في المدينة الاستاذ صفوان علي .

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