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5 قوائم رئاسة و21 قائمة عضوية في مدينة طمرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



باجواء الالفة والتأخي الطمراوية تتواصل بتقدم القسم الثاني من قوائم الانتخابية للعضوية والرئاسة بأسمائها وشرتها بالأحرف.. ظهر اليوم الخميس الى مأمور الانتخابات في المدينة الاستاذ صفوان علي .


حيث تم تسجيل اليوم الخميس جزء الثاني من  القوائم للعضوية والتي بلغ عدد المجموعة النهائي  21 قائمة للعضوية  و5 قوائم للرئاسة.




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