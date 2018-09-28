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المدير العام السابق أيمن سيف ل"الصنارة":ما نسمعه او يُشاع ان اللجنة قد لا تختار المرشحين المتقدمين للوظيفة لأسباب سياسي



  |   حسين سويطي   |   اضافة تعليق



"عدم اختيار مدير عام لسلطة تطوير الوسط العربي،  يمس بتحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربية لتمويل مشاريع حيوية وكذلك يؤثر على تنفيذ الخطة 922 الخاصة بتطوير المجتمع العربي" هذا ما قاله لـ”الصنارة” أيمن سيف المدير العام السابق لسلطة تطوير الوسط العربي تعقيباً على عدم تمكن اللجنة الخاصة من اختيار مديرعام جديد للسلطة منذ ان انهى سيف عمله في نهاية شهر نيسان - ابريل الماضي.


وقال سيف رداً على سؤال:"ان شغور المنصب طيلة هذه المدة لا شك انه اثر سلباً, لكن الخطر الأكبر هو ان يستمر هذا الشغور مع ما يرافقه من تأثيرات سلبية لاحقة على عمل السلطة وعلى الدور الذي يجب ان تقوم به تجاه سلطاتنا المحلية العربية ومجتمعنا  العربي اللذين هما بأمس الحاجة لوجود هذه السلطة وما تقدمه من دعم وميزانيات لتنفيذ مشاريع تطويريه".

يشار انه  تقدم للجنة اختيار المدير الجديد اكثر من 100 مرشح عربي منهم عدد كبير من موظفي سلك الدولة ومع اجراء تصفية من قبل اللجنة استقر العدد على نحو 40 مرشحاً. ومن المفروض ان تلتئم اللجنة حتى موعد أقصاه نهاية شهر اكتوبر القادم (تشرين الثاني) ومن الممكن ان تدعو ال 40 مرشحاً او ان تختار منهم ثمانية مرشحين. وقال سيف:" ان الاشكالية الأساسية في الوضع الحالي هي ان الفترة الزمنية التي مرّت منذ ان تركتُ  مهامي حتى الآن كانت كافية واكثر لإختيار البديل لكن حصل تأخير غير مبرر وهذا امر سيئ جداً. اضف الى ذلك  ما نسمعه او يُشاع ان اللجنة قد لا تختار أياًّ من المرشحين المتقدمين لإشغال الوظيفة لأسباب سياسية منها ما هو متعلق بالانتخابات حسب ما يشاع, وهذا اشد سوءًا. وليس معروفًا السبب وراء  التأخير والمماطلة او ما هو مخطط لذلك وفي كلتا الحالتين فان المتضرر الوحيد هو المجتمع العربي".

وقال سيف:" ان هذه الوظيفة (مدير عام سلطة تطوير الوسط العربي) هي اعلى وظيفة يشغلها عربي في سلك موظفي الدولة ومن المفروض ان تلقى اهتماماً من قبل السلطة الرسمية، الوزارة المسؤولة عنها (وزارة المساواة الاجتماعية) فهذه السلطة والوزارة كذلك، مسؤولة تجاه الوسط العربي من حيث الميزانيات الخاصة للتطوير، خطة 922 التي تقع ضمن اطار مسؤولية السلطة من حيث التخطيط  ومتابعة التنفيذ ,وأخشى ما أخشاه ان يتم المساس بالخطة وتنفيذها بسبب عدم وجود مسؤول مباشر عنها". ودعا سيف عبر "الصنارة" القائمة المشتركة ورئيسها النائب ايمن عودة واللجنة القطرية للرؤساء  ورئيسها مازن غنايم الى التدخل الفوري لدى الوزارة المسؤولة والضغط على الوزيرة چيلا جمليئيل شخصياً  لتمارس سلطتها في اللجنة لاخيتار مدير عام للسلطة .

يشار الى  اللجنة مكونة من الوزيرة جميلئيل وعدد من المسؤولين ولا تضم في عضويتها  سوى عضو عربي واحد هو المحاضر سامر حاج يحيى.
المدير العام السابق أيمن سيف ل"الصنارة":ما نسمعه او يُشاع ان اللجنة قد لا تختار المرشحين المتقدمين للوظيفة لأسباب سياسي




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