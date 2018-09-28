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محمد بركة لـ:”الصنارة”:إضراب يوم الاثنين هو موقف لكل أبناء الشعب الفلسطيني الذي لا يعمل حسب التقويم العبري



  |   محمد عوّاد   |   اضافة تعليق



قبل أيام قليلة من الإضراب العام والشامل  الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء  السلطات المحلية العربية في البلاد، في الذكرى الـ 18 لشهداء  هبة القدس والأقصى،وتنديداً واحتجاجاً على قانون القومية تساءل الكثيرون عن الجدوى من وراء إعلان الاضراب في يوم عطلة في جميع المؤسسات الرسمية في الدولة وجميع المرافق في الوسط اليهودي  حيث يصادف يوم الاثنين القادم الموافق الأوّل من اكتوبر 2018 اليوم الاخير من عيد العرش لدى الطائفة اليهودية. وكان من قال إن الاضراب العام حول هاتين المناسبتين يجب ان يزعزع أركان الدولة والمجتمع اليهودي ولكن ان يتزامن مع يوم عطلتهم فلن يكون له وقع او تأثير ملموس.وتساءل آخرون لماذا لم يتم الفصل بين الإضراب والإحتجاج على قانون القومية وبين ذكرى هبة القدس والأقصى كي يكون وقع الإضراب أكبر..؟


حول ذلك قال محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في حديث لـ”الصنارة” يوم أمس الخميس:” عندما أقرّ قانون القومية نظمنا المظاهرة الكبرى في تل ابيب وكان لها اصداء كبيرة. كذلك خرجنا الى حراك دولي  واسع وسيستمر هذا الحراك ، وقدمنا التماساً  الى المحكمة العليا الذي أسهم جداً من الناحية القضائية ، وايضاً  تم تنظيم العريضة وسيستمر التوقيع عليها الى ان نصل الى العدد المنشود.  وقد رأينا ان هناك حاجة ليكون إضراب لكل الشعب الفلسطيني لأن كل الشعب  الفلسطيني مستهدف من قانون القومية الذي يشطب حق تقرير المصير ويشطب حق المواطنة ويشطب اي حق من حقوق الشعب الفلسطيني  في ارض  فلسطين التاريخية. ولو نظمنا اضراباً قبل تاريخ الاول من اكتوبر يوم ذكرى شهداء هبة القدس والاقصى،  باسبوعين او بعد هذا التاريخ بأسبوعين لكان هذا إثقال على الناس وعندها قد يسأل الناس ، ربما ، الأسئلة المعاكسة. إننا لا نعمل حسب التوقيت العبري، كما اننا العرب الفلسطينيين في اسرائيل نشكل 15% من الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني  لا يسير حسب التقويم العبري، وتاريخ الاول من اكتوبر هو اليوم الذي نحيي فيه ذكرى هبة القدس والاقصي منذ 17 عاماً  ورأينا  انه لا توجد حاجة لتغيير  هذا التاريخ”.

ورداً  على سؤال حول إقحام المدارس بالاضراب وفيما اذا تم إشراك لجنة قضايا التعليم العربي في قرار الاضراب الذي يشمل المدارس قال:” عندما يكون إضراب عام لا يعقل ان يكون الجهاز التربوي والمدارس خارج الاجندة الوطنية لشعبنا . لكننا استثنينا التعليم الخاص بعد ان وُجهت الينا نداءات بأن هذا يشكل ضائقة صعبة لهذه الشريحة  المهمة من شعبنا، لذلك كنا نتجاوب مع قضية إقصاء التعليم الخاص في كل اضراباتنا الاخيرة. وبخصوص اشراك لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في اتخاذ القرار، فعندما يجتمع مجلس لجنة المتابعة وهو ممثل لكل الفئات والهيئات ويقرّر شيئاً يكون القرار ملزماً لكل ابناء شعبنا، طبعاً كل الهيئات الوطنية والقومية موجودة في الصورة والقرار هو قرار سياسي”.

وردًا على سؤال حول توقعاته من نتائج الإضراب عالمياً لا سيما وأن الإضراب سيشمل  أبناء الشعب الفلسطيني  في جميع أماكن تواجده قال:” هذاهو اوّل اضراب لكل ابناء الشعب الفلسطيني  منذ إضراب 1986 . باعتقادي، ان حقيقة استهداف كل ابناء الشعب الفلسطيني  بقانون القومية عندما يقولون فيه ان ارض إسرائيل أي فلسطين الكاملة هي الوطن التاريخي لليهود ولا يجري تحديد اي مواطنة واي حضور واي وجود لغير اليهود فإن هناك استهدافاً  للشعب الفلسطيني كله ، وهذا الاضراب هو موقف لكل أبناء شعبنا في كل اماكن تواجده بأنه مصرّ على البقاء ضمن شرعية الحقوق وضمن التاريخ، وهذا الموضوع يجب ان يكون  له إسقاطات كبيرة، خاصة اذا رفضت اسرائيل التعامل مع تقرير المصير وتريد ان تشطب حل الدولتين وحل الديمقراطية الواحدة وحل دولة المواطنين فيجب ان تعلم انها تقيم دولة أبرتهايد على فلسطين التاريخية وان الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يقبل ان يعيش في وطنه غريباً حسب موقف الحركة  الصهيونية او موقف اليمين الصهيوني. فالإضراب العام لكل ابناء الشعب الفلسطيني  فيه رسالة لكل الانسانية ان تتحمل مسووليتها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وللدفاع عن حقنا كمواطنين نعيش في وطننا وحقنا في المواطنة مستقبلاً ، فنحن اصحاب البلاد ولن نتسوّل عند الحركة الصهيونية”.

وأنهى بركة قائلاً:” هذا الاضراب يدافع فيه الشعب الفلسطيني عن مكانه في خارطة الحقوق  وخارطة التاريخ وخارطة الجغرافيا”.
محمد بركة لـ:”الصنارة”:إضراب يوم الاثنين هو موقف لكل أبناء الشعب الفلسطيني الذي لا يعمل حسب التقويم العبري




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