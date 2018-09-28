الحديد, معدن, مهم, جدا, للجسم, ونقصه, يسبب, فقر, الدم, وأمراض, القلب, ويعرقل, النمو,

نقص الحديد في الجسم مشكلةً شائعةً بين الناس، وخاصةً لدى النساء في سن الإنجاب. ويعرف نقص الحديد على أنّه نقص في مخزون الحديد في الجسم ، مما يؤدي الى ضعف القدرة على الحفاظ على مادّة الهيموغلوبين في الدم. والحديد معدن مهم لجميع خلايا الجسم، وله فوائد ووظائف كثيرة جداً، فهو يدخل في تركيبة العديد من الإنزيمات التي تساعد الجسم على هضم الطّعام ويلعب دوراً في عمليّة استقلاب المواد (الأيض)؛ كونه أحد عناصر بعض البروتينات والإنزيمات ، ويلعب دوراً في بناء الأنسجة الضامّة وبعض الهرمونات . كذلك فإن مادة الهيموجلوبين مسؤولة عن نقل الأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم، ونقص الحديد يسبب اضطرابا في وظائف الجسم، وبالتالي يزيد احتمالات الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل :أمراض القلب حيث يؤدي إلى تسارع نبضات القلب، وعدم انتظامها، الأمر الذي يزيد من احتمالية الإصابة بمرض تضخم عضلة القلب، أو فشلها. كذلك يؤدي الى عدم كفاية النمو وإلى تأخر النمو، خاصةً لدى الأطفال، والى مضاعفات في الحمل وزيادة خطر الولادة المبكّرة، وولادة أطفال أقلّ من حجمهم الطبيعيّ. ويُقدّر عدد الأشخاص المصابين بنقص الحديد في العالم بحوالي 3.5 مليارد شخص معظمهم من الأشخاص الذين يعيشون في الدول النامية.

التشخيصيمكن الكشف عن نقص مخزون الحديد من خلال إجراء فحصٍ للدم لتحديد مستوى مخزونه في الجسم؛ فإذا كان مخزون الحديد (بالإنجليزية:ferritin) أقل من 30 ميكروغرام/ليتر عندها يُعتبر الشخص مصاباً بفقر الدم المرتبط بنقص مخزون الحديد في الجسم، ويجب عليه مراجعة الطبيب للحصول على العلاج الأمثل لإعادة مستوى مخزون الحديد لوضعه الطبيعي.وفي حالة الشك بإصابة الشخص بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فإن الطبيب سوف يأخذ التاريخ المرضي للمصاب وما لديه من أعراض، فضلاً عن إجراء فحص سريري له، وأثناء ذلك سيسأل الطبيب الشخص عن الأمراض التي يعاني منها، والتي عانى منها في السابق، وعن أمراض أفراد أسرته، وعن عاداته الغذائية، وعما يستخدمه من أدوية، بالإضافة إلى ما تعرض له من نزيف، خاصة إذا كان ذلك عند المرأة أثناء الحمل والحيض. وتتضمن الفحوصات التي يطلبها الطبيب من الشخص للتأكد من التشخيص ما يلي: اختبار الحديد الذي يقيس مقدار الحديد في الدم، وذلك لتحديد نوع فقر الدم وشدته،اختبار مستويات "الفيريتين" الذي يُظهر مقدار الحديد المخزّن في الجسم، تعداد الخلايا الشبكيّة، وذلك لتحديد سبب فقر الدم وتعداد الدم الكامل وذلك لمعرفة لون الخلايا الدمويّة وعددها وحجمها وشكلها.وتُعتبر النساء في سن الإنجاب أكثر عرضةً للإصابة بنقص الحديد من الرجال، الأمر الذي يهدّد بزيادة نسبة الإصابة بنقص الحديد لدى الأطفال المولودين لأمهات يعانين من فقر الدم الناجم عن نقص مخزون الحديد في الجسم.أسباب نقص الحديدوينجم نقص الحديد في الجسم إما بسبب عدم تناول كمية كافية من الحديد جيّد الامتصاص ،أو بسبب سوء امتصاص الحديد في الأمعاء، أو بسبب حدوث نزيف يؤدي إلى فقدان الحديد الموجود في الدم وبالتالي يؤدي إلى نقص في مخزون الحديد في الجسم. ومن أسباب نقص الحديد: سوء التغذية، الإكثار من تناول الأغذية غير الصحية، مثل الوجبات السريعة، والغنية بالسعرات الحرارية. وتتعدد أسباب نقص مخزون الحديد، وتصنّف إلى أسباب فسيولوجية أو أسباب مرضية، ويمكن تلخيص هذه الأسباب في النقاط الآتية:1- في حال فقد كمياتٍ كبيرة من الدم؛ نتيجةً للتعرض لأمراضٍ من شأنها أن تؤدي إلى حدوث نزيفٍ وفقدانٍ للدم، مثل: القرحة المَعِدِيّة، سرطان القولون، أو حدوث تقرحات في الأمعاء حيث يكون الأشخاص المصابون بهذه الأمراض معرّضين للإصابة بالنزيف الداخلي..2- عدم تناول كمية كافية من الأغذية التي تحتوي على عنصر الحديد عالي الامتصاص، مثل: اللحوم الحمراء، والكبدة، والأسماك، وغيرها، والاعتماد على الأغذية النباتية فقط، مثل السبانخ، علماً أنّ الحديد الموجود في المصادر الحيوانية يعدّ أكثر نفعاً من ذلك الموجود في المصادر النباتية ،ممّا يسبّب في استهلاك المخزون دون تعويضه، وبالتالي نفاده وظهور علامات النقص.ويظهر نقص الحديد بشكلٍ أوضح لدى النباتيين؛ لأنّ مصادر الحديد النباتية محدودة، كما أنّ الجسد يمتصها بكفاءةٍ أقل من المصادر الحيوانية.3- عدم مقدرة الجسم على امتصاص الحديد المتناول عن طريق الغذاء بكميةٍ كافية؛ وذلك نتيجةً لخللٍ في الأمعاء، وفي قدرتها على امتصاص الحديد من الطعام.4- ازدياد احتياج الجسم للحديد بكميّاتٍ أكبر، وذلك في مراحل النموّ لدى الأطفال، أو عند النساء الحوامل والمرضعات اللواتي يحتجن لكميات مضاعفة من الحديد لتزويد الطفل بالغذاء والأكسجين بالشكل المناسب. فالحمل والولادة والإرضاع، كل هذه، تجعل النساء أكثر عرضةً لنقص الحديد، وذلك بسبب ارتفاع نسبة استهلاك الحديد لديهنّ.5- الإكثار من شرب الشاي والقهوة ، خاصّةً بعد تناول الأكل، الأمر الذي يقلّل من كفاءة الجسم لامتصاص الحديد.6- الإكثار من تناول الكحول.7- حدوث نزيف حاد في الدم، وتعدّ النساء أكثر عرضةً لهذه الحالة، خاصّةً أثناء فترة الحيض.8- تناول المضادات الحيوية التي تؤدّي لمنع امتصاص الحديد.9- التبرّع المستمرّ بالدم.10- ممارسة التمارين بكثرة،خاصة الرياضة الشاقة التي تزيد من خسارة الحديد في الدم نتيجة ازدياد التعرّق.الأعراضتتراوح أعراض نقص الحديد بين الأعراض الطفيفة التي لا تظهر على الإنسان بشكلٍ واضح، والأعراض الحادّة التي تظهر جليَاً على جسم الإنسان، ويمكن الانتباه لوجود نقص في مستوى الحديد بالدم ونقص في مخزون الحديد في الجسم من خلال الأعراض الآتية:1- الشعور الدائم بالتعب الشديد والإرهاق والشعور بالأرق، وعدم القدرة على النوم2- الشعور بالدوار، والصداع.3- ضعف القدرة على التركيز.4- حدوث خلل في صحة الأظافر، وضعفها وتكسّرها.5- الإصابة بالتهابات في اللسان.6- ضعف الشهية والشعور بالاكتئاب7- حدوث خلل وصعوبات في عملية التنفس.8- شحوب الجلد، وفقدان نضارته وحيويته واصفرار الوجه.9- الإحساس بألمٍ في منطقة الصدر، وتسارع في دقات القلب.10- الشعور بالرغبة في تناول موادٍ غير غذائية كالثلج والتراب.11- مواجهة صعوبة وألم أثناء بلع الطعام.12- الشعور ببرودة في الأطراف (اليدين والقدمين).13- الشعور بألم في العضلات.14- الإصابة بالتهاب في المعدة وضمور في الخلايا المعوية.15- ضعف الشعر وتساقطه.16- تأثّر التطوّر الحركي والمعرفي(الإدراكي) لدى الأطفال.17- ضعف المناعة، وزيادة احتمالية الإصابة المتكررة بالأمراض.18- ميلان لون البول للون الأحمر.المضاعفاتهنالك العديد من المضاعفات الخطيرة المصاحبة لنقص الحديد في الجسم، أهمها:1- الإصابة بفقر الدم الذي يسبب معظم الأعراض التي تم ذكرها مسبقاً.2- حدوث خلل في نمو الأطفال.3- الولادة المبكرة لأطفال يعانون من نقصٍ ملحوظٍ بالوزن، ممّا يعرض حياتهم للخطر.علاج نقص مخزون الحديد في الجسملعلاج نقص مخزون الحديد في الجسم يجب، بدايةً، معرفة السبب وراء ذلك من خلال اللجوء للطبيب والقيام بالفحوصات اللازمة للكشف عن السبب الرئيسي وراء نقص مخزون الحديد. فإذا كان ناتجاً عن عدم تناول كمياتٍ كافية من الأطعمة الغنية بالحديد جيّد الامتصاص، أو بسبب زيادة احتياجات الشخص للحديد فإنّ الحل الأمثل هو تزويد الجسم بالحديد عن طريق زيادة تناول الأطعمة الغنية به، وخاصةً من المصادر الحيوانية، بالإضافة إلى اللجوء إلى تناول حبوب المكملات الغذائية بوصفة الطبيب المختص.أمّا إذا لم يكن نقص مخزون الحديد في الجسم ناجماً عن عدم تناول الطعام بل عن سوء امتصاصه في الأمعاء، فيلجأ الشخص لأخذ جرعاتٍ وريدية من الحديد؛ الأمر الذي يضمن وصول الحديد للدم بشكلٍ مباشر وتجاوز مشكلة سوء الامتصاص.وفي حال كان السبب وراء نقص الحديد هو حدوث نزيف وفقدان لكميات كبيرة من الدم، فإنّ الحل الأول يجب أن يكون في وقف النزيف وعلاج الجرح أو مسبب النزيف، ومن ثم إعطاء المريض إما مكملات الحديد أو جرعات وريدية منه، وذلك بحسب مستوى مخزون الحديد في الجسم ومدى استجابة الشخص للعلاج.عوامل تؤثّر على امتصاص الحديد في الأمعاءهناك عوامل تؤثر بشكلٍ كبير على امتصاص الحديد من الأمعاء سواءٌ أكان مصدر الحديد من الأطعمة أو من المكملات الغذائية، ويُنصح بالتركيز على الأغذية والعوامل التي من شأنها أن تزيد من امتصاص الحديد في الأمعاء، مثل :1- تناول فيتامين c مع مصادر الحديد أو حبوب مكملات الحديد.2- احتواء الوجبة على كميةٍ عالية من الألياف.3- تناول أطعمة حمضية كالطماطم.4- شرب المشروبات الغازية التي تحتوي على الفوسفور.5- تناول حبوب مكملات الحديد على معدةٍ فارغة (حيث يكون حمض المعدة في مستواه الجيد)وبالمقابل يجب تجنّب العوامل التي تقلل من امتصاصه، خاصةً عند تناول حبوب مكملات الحديد أو الأغذية الغنية به، ومن هذه العوامل:1- تناول الحليب ومنتجاته (نظراً لاحتوائها على الكالسيوم الذي يثبّط من امتصاص الحديد في الأمعاء)2- شرب الشاي والقهوة بكثرة.3- تناول الأدوية المضادة للحموضة والأدوية المضادة للبكتيريا.4- تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم، الزنك، المنغنيز والنحاس.الأغذية الغنية بالحديدينصح بالإكثار من أكل الأغذية الآتية: اللّحم الأحمر الخالي من الدهون، وخصوصاً إن كان بقرياً. البيض، وخصوصاً صفاره، لحم الدّجاج،الفواكه المجفّفة،البروكلي،السّبانخ،الحبوب الكاملة، حبوب الصباح المدعّمة بالحديد، اللّوز، القمح، الأرز الأسمر، المحار، كبد الغنم والبقر، فول الصويا، العدس، الفول، الزنجبيل، السمسم المحمص، البندورة، وغيرها. كذلك ينصح بأخذ مكمّلات الحديد، مثل الأقراص، والكبسولات، وذلك لقدرتها على تجديد الحديد في الدم، وينصح بتناولها قبل الأكل للحصول على أكبر فائدة منها والإكثار من تناول الأغذية الغنية بفيتامين c، مثل عصائر الحمضيات.