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مجد الكروم:اصابة متوسطة لشاب تعرض لحادث دهس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اصيب شاب يبلغ من العمر 28  عاما من سكان مجد الكروم بجراح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه للدهس في احد شوارع القرية صباح اليوم الجمعة .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء , ان الطواقم الطبية تلقت بلاغا عن دهس شاب في مجد الكروم , الطواقم هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للشاب ووصفت اصابته بالمتوسطة وتم نقله الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا على الفور .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
مجد الكروم:اصابة متوسطة لشاب تعرض لحادث دهس




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