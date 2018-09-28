مجد, الكروم:اصابة, متوسطة, لشاب, تعرض, لحادث, دهس,

اصيب شاب يبلغ من العمر 28 عاما من سكان مجد الكروم بجراح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه للدهس في احد شوارع القرية صباح اليوم الجمعة .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء , ان الطواقم الطبية تلقت بلاغا عن دهس شاب في مجد الكروم , الطواقم هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للشاب ووصفت اصابته بالمتوسطة وتم نقله الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا على الفور .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .