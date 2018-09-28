رابطة, أكاديميي, وشباب, زيمر, تحيي, ذكرى, تأسيسها, التاسعة, مع, الفنانة, امل, مرقس,

قامت مؤخراً رابطة أكاديميي وشباب زيمر بعقد أمسية حميمية موسيقية رابع ايّام عيد الأضحى المُبارك، حيث إستضافت الرابطة الفنانة القديرة أمل مرقس بمرافقة عازف القانون الرائع فراس زريق. كان للرابطة الشرف ان تكون محطّة أمل مرقس الاولى من بعد حفلاتها في قرطاج.

الفنانة أمل مرقس قدمّت مجموعة من اجمل أغانيها التراثية حول مواضيع عديدة كالمرأة والشباب والوطن والتراث، أغاني بكلمات شعراء المقاومة توفيق زياد، سميح القاسم ومحمود درويش بحضور العشرات من أهالي بلدة زيمر والمنطقة الذين وقفوا مرارا وتكراراً اثناء الأمسية تصفيقا وترحيباً بالفنانة القديرة التي اطربت مسامعهم ويذكر ان هذه هي المرّة الأولى التي يتم بها تدشين قاعة المؤتمرات في قصر الثقافة في زيمر من خلال هذا الحفل المهيب.مادلين ابراهيم، عضور اداري بالرابطة، رحبّت بالجمهور وقامت بتقديم الفنانة القديرة أمل مرقس وعرافة الحفل.وقد قامت رئيسة ادارةً رابطة أكاديميي وشباب زيمر ميس زيدان بإلقاء كلمة الرابطة حيث تطرقت لنشاطات الرابطة الآنية والمستقبلية ونشاطها في عامها التاسع الغزير والنوعيّ، كالتوجيه الدراسيّ والمشاركة الفاعلة في بحث مسح احتياجات فئة الشباب في المثلث وغيرها العديد من المساهمات النوعيّة في مجتمعنا في زيمر والمثلث. كما وتم شكر كل الداعمين والداعمات لصندوق الرابطة وكذلك كل الحضور الكريم الذي قدم من زيمر وجوارها. وقد نوهّت ان الرابطة قامت الرابطة بتخصيص منّصة للمبدعة ابنة زيمر انغام عُمر لعرض ابداعاتها الفنيّة.فِي الختام قام منّسق جمعية لنا التقدميّة، شادي عمر بتقديم شهادة تقدير وهدية رمزية باسم الرابطة وجمعية لنا للفنانة أمل مرقس تقديرا لجهودها في احياء التراث الفلسطيني وعرفانا بإبداعها ونضالها الاجتماعي والثقافي في المشهد الثقافي الفلسطيني والعربي. وبدورها أعربت الفنانة امل عن سعادتها لوجودها في زيمر لأول مرة ودعمها للجهود الشبابيّة وتكليل هذا الحفل بنجاح منقطع النظير.من الجدير ذكره حضور شخصيات فلسطينية هامّة من زيمر ومنطقة المثلث إجمالا لدعم لدعم الرابطة ونشاطاتها الثقافية والتراثية في زيمر.