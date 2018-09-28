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حاتم العراقي يستعد لتصوير أغنية من البومه الجديد "حاتم العراقي 2018"‬



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عقد الفنان حاتم العراقي "عندليب الأغنية العراقية" مجموعة من جلسات العمل مع عدد من المخرجين، لتصوير أغنية جديدة من أغنيات البومه الأخير الذي طرح مؤخراً تحت عنوان "حاتم العراقي 2018"، وذلك بعد تقديم السيناريوهات المناسبة للأغنيات التي تم ترشيحها من أجل تصويرها بطريقة الفيديو كليب.


ولم يقرر حاتم العراقي حتى الآن أي أغنية سيبدأ تصويرها، من أغنيات الألبوم السبعة التي تضمنها، حيث سيتم إختيارها بعد الإتفاق النهائي مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، منتجة الألبوم والكليب، خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث من المتوقع تصوير الأغنية في إحدى الدول العربية أو الأوروبية.

هذا وكان حاتم قد طرح مؤخراً أغنية وطنية حماسية بشكل منفرد، حملت عنوان "للبصرة متعنين" من ألحانه وكلمات الشاعر حسين الشريفي، وتوزيع أرشد كاظم، وقام بتسجيلها في ستوديوهات حاتم العراقي في دبي، حيث عرضها في قناته الموسيقية الرسمية في موقع "اليوتيوب".
 
حاتم العراقي يستعد لتصوير أغنية من البومه الجديد "حاتم العراقي 2018"‬




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