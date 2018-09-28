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يوفنتوس يتجنب الحديث حول بوجبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رد نادي يوفنتوس الإيطالي، على الأنباء التي تربطه باستعادة خدمات الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.


ونقلت صحيفة "ذا صن"، عدة تصريحات للمدير الرياضي ليوفنتوس، فابيو باراتيشي، الذي قال "بوجبا لاعب لمانشستر يونايتد، من الأفضل ألا أتحدث عن لاعبين في أندية أخرى".

وارتبط بول بوجبا، بالرحيل عن الشياطين الحمر، بعد توتر العلاقة مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وذكرت تقارير صحفية سابقة، أن بوجبا يتمتع باهتمام يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان.
يوفنتوس يتجنب الحديث حول بوجبا




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