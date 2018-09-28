تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-22 23:22:36 قطار برشلونة يدهس سيلتا فيجو بثنائية |  2018-12-22 23:17:14 شقيق حسين الجسمي يردّ على مريم حسين بعد حديثها عن سجنه |  2018-12-22 23:15:01 التوصل إلى طريقة للتخلص من خلايا مخزّنة لفيروس الإيدز |  2018-12-22 23:12:46 نتنياهو يدرس طلب السلطة الفلسطينية المتعلق باتفاقية" باريس" |  2018-12-22 22:12:58 مجلس كفر مندا المحلي يستنكر الاعتداءات على سيارات وممتلكات المواطنين |  2018-12-22 22:10:04 اصابة 16 شخصاً بانقلاب حافلة قرب مفرق الكابري |  2018-12-22 20:33:42 ريال مدريد يهزم العين ويتوج بطلاً لأندية العالم للمرة الثالثة على التوالي |  2018-12-22 20:31:34 غاباي يعلن: سأكون رئيس الوزراء المقبل |  2018-12-22 20:28:21 اصابة خطيرة اثر حريق في مدينة طمرة |  2018-12-22 17:38:36 المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة تزدان بزينة وشجرة الميلاد |  2018-12-22 17:34:43 المجلس العام ينتخب مُضَر يونس رئيساً للجنة القطرية رسمياً |  2018-12-22 15:52:02 تخليص امرأة سقطت في منحدر اثناء جمع الفطر في حيفا |  2018-12-22 13:01:51 الشرطة تغلق المداخل الرئيسية للناصرة ومفرق الكراجات بسبب الازدحامات المرورية |  2018-12-22 13:25:49 آرسنال يعرض صفقة تبادلية على ريال مدريد |  2018-12-22 13:10:07 اصابة خطيرة لشابة تعرضت لحروق في تل السبع |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الرضاعة الطبيعية "تخفض توتر" المولود



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تسمع الأمهات منذ زمن بعيد أن #الرضاعة_الطبيعية هي الأفضل، لكن تجربة صغيرة أشارت إلى أن بعض المزايا ربما لا تكون لها أي صلة بحليب الأم ذاته.


ويوصي أطباء الأطفال الأمهات بالاعتماد فقط على الرضاعة الطبيعية على الأقل حتى يبلغ الطفل ستة أشهر، لأنها تعزز جهازه المناعي، وتخفض مخاطر الإصابة بعدوى الأذن والجهاز التنفسي، وتحد من حالات وفاة الأطفال المفاجئة والحساسية والسمنة والسكري.

وأفاد باحثون في طب الأطفال بأن العديد من الدراسات وثقت بالفعل هذه المزايا لكن لا يعرف الكثير عن كيف تحسن الرضاعة الطبيعية الحالة الصحية للأطفال بهذا الشكل.

وفي هذه التجربة درس الباحثون مستويات هرمون كورتيزول المسؤول عن التوتر عند 21 طفلا اعتمدوا على الرضاعة الطبيعية فقط في الأشهر الخمسة الأولى من حياتهم ومستواه لدى 21 طفلا لم يرضعوا طبيعيا.

وعندما تعرض المواليد لضغط -مثل تجاهل الأم لهم- رصد الباحثون أدلة أقل على وضع الجسم في حالة "القتال أو الهرب "الدفاعية لدى من اعتمدوا على الرضاعة الطبيعية.

وقال الطبيب باري ليستر، مدير مركز دراسات الأطفال بكلية طب وارن ألبرت بجامعة براون في رود أيلاند "سلوك التغذية يتحكم في جين وراثي بعينه ينظم الاستجابة النفسية للطفل تجاه التوتر".

تجربة على الفئران

وأضاف ليستر أن التجربة استلهمت من تجارب سابقة على الفئران ربطت بين رعاية الأم أو سلوكيات التغذية وبين التغيرات في الاستجابة النفسية للفئران في مواجهة التوتر.
وأشار إلى أن "سلوك التغذية يسهل على الفأر الاسترخاء بعد التوتر... ليس هذا فقط بل إن التأثير دائم - يستمر في مرحلة البلوغ، وهناك أدلة على أنه ينقل للأجيال التالية".

والتجربة الراهنة على البشر صغيرة ولا تمتد لأجيال لكن نتائجها تشير بالفعل إلى أن سلوك التغذية للأمهات قد يجعل الأطفال أقل انفعالا في مواجهة التوتر.

ولتقييم ذلك فحص الباحثون التغيرات في لعاب الأطفال لرصد التغيرات في الشفرة الوراثية التي قد ترتبط باستجابتهم للتوتر وتتبع الأدلة على إنتاج هرمون الكورتيزول في مواجهة التوتر، بحسب رويترز.

وقال ليستر "الكورتيزول جزء من استجابة وضع الجسم في حالة القتال أو الهرب الدفاعية وزيادته أو نقصانه قد يكون مضرا وهو مرتبط بنطاق واسع من الاضطرابات العقلية والبدنية لدى الأطفال والكبار".

فيما أكد الطبيب روبرت رايت الذي كتب افتتاحية الدراسة وهو أستاذ طب الأطفال والطب البيئي بكلية طب إيكهان في نيويورك، إن الدراسة ليست مصممة لتثبت أن سلوك الأم المتمثل في حمل رضيعها واحتضانه قد يفيده حتى لو كان يرضع صناعيا.

وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني "أغلب العمل الذي تركز على الرضاعة ينصب على أبعاد التغذية، ما يعني أن لبن الأم له خواص مختلفة عن اللبن الصناعي - فيما يتعلق بالأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والأملاح المعدنية. هذا قد يكون له دور في النتائج، لكن هذه الدراسة أعتقد أنها تعالج شيئا آخر فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية".

وقال رايت "الصلة بين الرضيع وأمه التي توجدها الرضاعة الطبيعية قد تكون تجربة مختلفة عما يحصل عليه الأطفال من الرضاعة عن طريق زجاجة".

وتابع أن من المحتمل أن تكون تقوية هذه الرابطة عن طريق الرضاعة الطبيعية تغير استجابة الأطفال للتوتر وتجعلهم أكثر قدرة على التحمل عندما يواجهون الضغوط.
الرضاعة الطبيعية "تخفض توتر" المولود




كلمات متعلقة

الرضاعة, الطبيعية, "تخفض, توتر", المولود,

تابعونــا

التوصل إلى طريقة للتخلص من خلايا مخزّنة لفيروس الإيدز التوصل إلى طريقة للتخلص من خلايا مخزّنة لفيروس الإيدز 2018-12-22 | 23:15:01

توصل فريق من معهد باستور إلى تحديد نقطة ضعف في الخلايا "المخزّنة" لفيروس #الإيدز ما...

مشروب سحري يكافح السرطان ويعالج نزلات البرد مشروب سحري يكافح السرطان ويعالج نزلات البرد 2018-12-21 | 18:04:40

يحتوي كل من الأناناس والكركم والزنجبيل والليمون على خاصيتين مشتركتين، فجميع هذه...

دراسة تتوصل إلى أغرب تأثير فسيولوجي لـ"هجر الحبيب" دراسة تتوصل إلى أغرب تأثير فسيولوجي لـ"هجر الحبيب" 2018-12-21 | 09:29:53

يعتقد كثيرون أن معظم تأثيرات الفراق بين الأحباء تكون نفسية وعاطفية فقط، إلا أن...

مشروب سحري يكافح السرطان مشروب سحري يكافح السرطان 2018-12-20 | 18:20:04

يحتوي كل من الأناناس والكركم والزنجبيل والليمون على خاصيتين مشتركتين، فجميع هذه...

دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب 2018-12-20 | 15:30:02

نصح علماء بالابتعاد عن تدخين الحشيش قبل 6 أشهر على الأقل من محاولة الإنجاب، لتفادي...

دراسة تكشف تأثير ارتداء الخواتم في الصحة والقدرة الجنسية دراسة تكشف تأثير ارتداء الخواتم في الصحة والقدرة الجنسية 2018-12-20 | 13:49:40

أعلن علماء المركز الطبي في جامعة كنساس أن التأثير في نقاط الجسم النشطة يمكن أن...

"X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! "X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! 2018-12-20 | 12:32:31

اكتشف علماء من جامعة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية السبب الأساسي...

الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن! الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن! 2018-12-20 | 08:44:04

توصلت دراسة حديثة إلى أن وجود تاريخ مع الصداع النصفي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة...

أسلوب مبتكر لتفادي الإصابة بأمراض القلب أسلوب مبتكر لتفادي الإصابة بأمراض القلب 2018-12-19 | 20:34:50

توصلت دراسة علمية إلى أن اطلاع المرضى على صور الأشعة لشرايينهم المسدودة يدفعهم...

طرق جذابة للحفاظ على الصحة طرق جذابة للحفاظ على الصحة 2018-12-19 | 16:51:23

يدرك الجميع أن ممارسة الرياضة مهمة وضرورية للحفاظ على الصحة البدنية والمعنوية....

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بيرم كيال باريس فرنسا بخير عائلته تفجيرات لاعب برايتون أمطار مياه غرق سوارع بيوت قرية الرينة تذمر الاهالي فياضاناتمتلازمة داون صفاء أبو رعد محاجنة ام الفحم احتفال عرس تحقيق حلم بدون عريس عيد ميلادها حي الكرك حريق قرب البيوت شفاعمرو قوات اطفاء طائرات مدينة نيران نار اكسال القاء حجارة مفرق الكراجات الناصرة انفاق حرق اضرام النار ماده مشتعله سكب ولاعة طبيب شعفاط مخيم عياده طفل رضيع وفاة انتقام لاحة اتهام سخنين فريق ابناء نصف نهائي كأس الدولة مباراة جمهور الخميس مكابي تل ابيب الشيخ رائد صلاح المحكمة العليا جلسة استئناف على الحكم سجنه وادي الجوز خطبة القدس سائق حافلة مسحوب رخصته السياقة الشرطة مخدرات جيوب سقط شاب سخنين امتار ارتفاع نقل مستشفى متوسطة اسعاف شرطة حادث رفايعه احمد سالم قرية قرب ام الفحم قتل الفتى اطلاق نار أمر حظر نشر تفاصيل طلاب مسيرة وقفات احتجاجية ام الفحم شعارات ضد العنف تنادي المحبة السلام التأخي لغة الحواروفاة طه عبد الحليم رئيس مجلس محلي كفر مندا قرية مجدي الخطيب من مدينة عرابه اعتقال حركة اسلامية شق شمالي محطور تنظيم شبهة انتماء ابعاد عن القدس خديجة ابو غزالة محاجنة ام الفحم اعتقالات اطلاق نار حريق سيارة مشتبهون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com